Ambra Lombardo e Kikò Nalli, parla la sorella di Tina Cipollari, ex moglie del parrucchiere: ‘Lei è una calcolatrice’. Scopriamo cosa ha raccontato sulla nuova fiamma di Kikò.

Il Grande Fratello 16 è stato teatro della nascita di un bel po’ di coppie. Tra queste, c’è quella formata da Kikò Nalli e la bellissima Ambra Lombardo. La passione tra i due concorrenti è scoppiata all’improvviso, dopo un lungo periodo di ‘amore platonico’. Ma una volta fuori dalla Casa, i due gieffini sembrano essere più uniti che mai. La loro relazione però non convince proprio tutti. Già durante il percorso al GF, Kikò aveva ricevuto alcuni avvertimenti da parte di uno dei suoi figli, a cui Ambra non sembrava essere particolarmente simpatica. Ma un nuovo attacco alla sexy professoressa arriva dalle pagine di DiPiù. Stavolta a parlare è stata la sorella dell’ex moglie di Kikò, Tina Cipollari. Scopriamo di più.

Potrebbe interessarti anche:

Ambra Lombardo attaccata dalla sorella di Tina Cipollari: volano parole dure

Ambra e Kikò sono ufficialmente una coppia. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, i due hanno deciso di frequentarsi anche a telecamere spente. Ma nonostante le cose tra i due procedano per il meglio, c’è chi ancora non vede di buon occhio questa relazione. In particolare, è Ambra a non convincere tutti. Su settimanale DiPiù è stata la sorella di Tina Cipollari, ex moglie di Kikò, a esternare i suoi dubbi riguardo i sentimenti della nuova fiamma del parrucchiere. Secondo Annarita, Ambra non sarebbe realmente interessata al suo ex cognato, ma addirittura lo starebbe ‘usando’ per ottenere visibilità. ‘È una calcolatrice’, ha dichiarato la sorella dell’opinionista, rivelando che questa è l’opinione che hanno un po’ tutti i familiari di Kikò, compresi i figli. Ma nessuno, Tina in primis, ne parla molto per evitare di intrufolarsi nella vita privata di Kikò. Insomma, secondo la sorella della Cipollari, questa storia durerà molto poco. E voi, da che parte state?

Per tutte le ultime news su Ambra e gli altri concorrenti del GF 16 CLICCA QUI