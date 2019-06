Angela Nasti conferma la rottura con il corteggiatore scelto a Uomini e Donne, Alessio Campoli: sul suo profilo Instagram accade qualcosa di clamoroso

Angela Nasti ha finalmente raccontato la sua verità. Lo ho fatto attraverso alcune Instagram Stories in cui ha spiegato i motivi per cui la sua storia con Alessio è già finita. Ebbene sì, la tronista napoletana ha confermato una voce che era ormai nell’aria da un bel po’ di giorni. La storia col corteggiatore romano non è mai decollata e quella che sembrava solo un’impressione dei fan si è rivelata la verità. Ma dopo l’ammissione, ecco che sul profilo Instagram della bella Angela sta accadendo qualcosa di veramente particolare. Scopriamo cosa.

Potrebbe interessarti anche:

Angela Nasti conferma la rottura con Alessio: il profilo Instagram perde followers

Non tutte le scelte hanno un lieto fine. La stagione appena terminata di Uomini e Donne ci aveva regalato tre nuove coppie. Ma se per due di queste procede tutto a gonfie vele, non è lo stesso per Angela e Alessio. La storia tra i due, infatti, è già finita. O meglio, non è mai iniziata. Secondo la Nasti, la decisione è stata presa da entrambi, di comune accordo. Ma la maggior parte dei fan non ha esitato a schierarsi a favore di Alessio, vedendo nella napoletana ‘la colpevole’ della fine della relazione. E la reazione dei followers è stata davvero clamorosa. Basta dare un’occhiata al profilo Istagram della Nasti, che fino a poco fa contava quasi 815 mila followers. Guardate adesso:

Ebbene si, il numero dei seguaci della bella Angela sta diminuendo a vista d’occhio. E la ‘discesa’ non sembra arrestarsi. Per i fan, quella della Nasti è stata una scelta televisiva, spinta da nessun sentimento verso Alessio. Una vicenda questa che ricorda molto quella di Sara Affi Fella, che dopo lo scandalo a Uomini e Donne fu abbandonata da migliaia di fan. Come finirà?

Per tutte le ultime news su Angela Nasti e altri protagonisti di Uomini e Donne CLICCA QUI