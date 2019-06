Belen Rodriguez e Stefano, retroscena ‘hot’ in camera da letto: “Mi sculaccio da sola”. Ecco cosa è spuntato dalle Instagram Stories dell’argentina.

La loro separazione ha spezzato il cuore a milioni di fan. Così come, il loro ritorno di fiamma, li ha riempiti di gioia. Parliamo di loro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che presto vedremo insieme in tv in un nuovo programma. Belli come il sole e più innamorati che mai, la showgirl argentina e il suo bel ballerino sembrano tornati davvero più uniti che mai. Basta seguire le ‘avventure’ della coppia sui loro profili social, per respirare tutto l’amore che c’è tra i genitori del piccolo Santiago. Ma è proprio dal profilo di Instagram della bella Rodriguez che, qualche ora fa, è spuntato un retroscena davvero particolare. Un retroscena che potremmo definire ‘hot’. E riguarda proprio la sexy argentina e il suo bel maritino. Scopriamo cosa è successo.

Belen Rodriguez e Stefano, retroscena ‘hot’: provocazioni bollenti a letto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più uniti che mai. La coppia, da quando si è ricongiunta, regala ai fan infiniti momenti romantici. Ma quello che è apparso qualche ora fa nelle storie della Rodriguez più che romantico, è ‘bollente’! Si perché la showgirl argentina si riprende sul letto insieme al suo Stefano, che, dopo un concerto a cui hanno assistito, appare sdraiato a letto senza forze, stanco e distrutto. Ed è a questo punto che la sexy Belencita stuzzica suo marito: “Questa è la fine di mio marito.. Mi sa che me lo dovrò sculacciare da sola!“, ironizzando sul fatto che De Martino fosse troppo stanco per ‘coccolare’ sua moglie. Con tanto di gesto: Belen si dà infatti un piccolo schiaffo sul Lato B.

Una provocazione davvero pungente quella di Belen, alla quale però Stefano risponde a tono: “Non esageriamo mo’” Nelle stories i due piccioncini sorridono e scherzando, mostrando grande affiatamento e complicità. I fan della coppia possono gioire: tra Belen e Stefano procede tutto a gonfie vele.

