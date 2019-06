Concerto Vasco Rossi a Cagliari il 18 e 19 giugno 2019: scaletta, cosa sapere e novità.

Vasco Rossi è pronto a ricominciare il suo Vasco Non Stop Live Tour 2019. Il Komandante, appena conclusa l’esperienza pazzesca di stai date live all’interno della cornice dello stadio di San Siro è ora pronto ad animare il pubblico che accorrerà a Cagliari Fiera dove, per due date, i fan avranno la possibilità nuovamente di seguirlo live. Scopriamo allora insieme tutto il possibile sui concerti di Vasco Rossi a Cagliari Fiera: i giorni da segnare sul calendario, la scaletta e tutte le novità.

Date Vasco Non Stop Live a Cagliari

Le date del concerto di Vasco a Cagliari sono due e sono il 18 e 19 giugno alla fiera di Cagliari. Il cantante torna in Sardegna dopo 9 anni ed è un giusto riconoscimento a tutti i suoi fan isolani che, in questi anni, lo hanno aspettato e lo hanno seguito in giro per l’Italia.

Scaletta Vasco Rossi Cagliari: 18-19 giugno 2019, che canzoni canterà?

Per quanto riguarda la scaletta di Vasco Rossi in concerto a Cagliari il 18 e 19 giugno 2019, ancora non ci sono notizie ufficiali, ma è quanto meno probabile che ormai l’elenco di canzoni prescelte sia consolidato e che quindi il rocker di Zocca si esibisca con gli stessi brani che ha portato in concerto a San Siro. In scaletta troveremo quindi canzoni più moderne, accanto a quelle più classiche come Sally, Rewind, Gli spari sopra, Fegato spappolato, Portatemi Dio… e tantissimi altri brani di cui abbiamo già lungamente parlato.

Biglietti Vasco live 18-19 giugno a Cagliari: quanto costano e come arrivare?

Per quanto riguarda il prezzo del biglietto, anche se ormai sono tutti sold out, generalmente andava dai 38 ai €60 a seconda della posizione. Mentre per il Pit Gold si pagava 72 euro. La particolarità di questo concerto a Cagliari è che per arrivare a Cagliari fiera e accompagnare i fan di Vasco Rossi, Grandi Navi Veloci ha presentato una nave personalizzata a marchiato Vasco che farà la rotta Genova – Cagliari proprio durante i giorni dei due live per dare possibilità a tutti di raggiungere comodamente la location.

