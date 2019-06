Diletta Leotta torna single: questa la notizia bomba spuntata sul web nelle ultime ore. L’indizio è sotto gli occhi di tutti.

Diletta Leotta non è più fidanzata. Secondo quanto riportato da Dagospia, la bella conduttrice di DAZN non sarebbe più impegnata con il celebre fidanzato, Mammì. Cosa è successo tra i due? Beh, non è dato saperlo. Per ora non ci sono notizie ufficiale, tantomeno annunci da parte dell’uno o dell’altra. Ma un indizio ci sarebbe.

Diletta Leotta torna single: l’indizio

La bionda conduttrice di DAZN è tornata single. Dagospia ne è sicuro. Le ultime notizie di gossip riguardanti Diletta Leotta la vogliono ormai separata dal suo fidanzato. E ci sarebbe anche un indizio. La showgirl originaria della Sicilia ha appena preso casa a Milano e la sta ristrutturando. L’abbiamo visto nelle sue storie Instagram. Una casa un po’ vecchiotta, ma niente di irreparabile. Con l’aiuto dell’architetto che ha mostrato nelle storie, presto, diventerà un appartamento ultra moderno. Un appartamento in cui andrà a vivere da sola, dunque, vista le ultime notizie sul suo conto.

“E’ tornata zitella”: scrive Dagospia, usando il termine in italiano. Un po’ bruttino, sì, forse anche un po’ antico. Per una ragazza bella e giovane come Diletta, meglio usare la parola ‘single’. Non tutte le storie hanno un lieto fine: questo lo sappiamo bene. Però bisognerebbe aspettare quantomeno un annuncio ufficiale da parte della bella conduttrice che, almeno fino ad ora, sui social non ne ha proprio fatto parola. Come nulla fosse successo. Dalle sue storie Instagram traspare soltanto tutto l’entusiasmo di una ragazza che ha appena preso casa e non vede l’ora di andarci ad abitare.

Le ultime notizie di Diletta da Instagram

Il profilo Instagram di Diletta Leotta vanta tantissimi follower. Tutti sempre molto attenti agli aggiornamenti della bella conduttrice che spesso incanta i suoi seguaci con degli abiti da capogiro. Mai volgare, mai fuori luogo. Diletta è una delle conduttrici italiane più apprezzate ed ammirate.

