Emma Marrone, scollatura troppo ‘profonda’: abito da capogiro sfoggiato dalla cantante nelle sue Instagram Stories.

Amici di Maria De Filippi è un vero e proprio trampolino di lancio per gli artisti italiani. E lei, è una delle ex concorrenti del talent che ha avuto maggior successo. Parliamo di Emma Marrone, la cantante salentina che ha conquistato tutti con la sua voce unica. Ma non solo. Emma è molto apprezzata anche per il suo carattere forte e deciso e, diciamolo, per la sua bellezza. Si perché l’ex vincitrice di Amici, che tra poco sarà impegnata anche al cinema, è una vera e propria icona sexy. Lo sanno bene i suoi fan di Instagram, che molto spesso possono ammirare Emma in tutto il suo splendore. È accaduto anche qualche ora fa, quando la Marrone si è mostrata in un abito decisamente provocante. Diamo un’occhiata.

Emma Marrone, la scollatura è troppo ‘profonda’: fan impazziti per l’abito della cantante

Emma Marrone è famosa per la sua inconfondibile voce. L’ ‘amica di Maria De Filippi’ è una delle cantanti più amate e seguite del momento. Seguite in tutti i sensi. Il suo profilo Instagram infatti conta quasi 4 milioni di followers, coi quali ama condividere gli aspetti più salienti della sua vita. E proprio qualche ora fa la bella salentina ha incantato i suoi fan con alcune Instagram Stories, in cui indossa un abitino che non è passato inosservato. Date un’occhiata:

Quello che ha attirato l’attenzione dei fan, naturalmente, è la profonda scollatura messa in mostra dalla bella Emma. Merito dell’abito, che esalta le generose forme della cantante. Che dire, bella e brava: a Emma Marrone non manca proprio nulla!

