La storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo continua: su Instagram il Nalli però si sfoga su alcuni pensieri contrastanti riguardo la sua attuale relazione.

E’ passata ormai quasi una settimana dal clamoroso finale del reality show il “Grande Fratello”. A vincere il montepremi di 100 mila euro è stata la giovane ragazza dal cuore di latta: Martina Nasoni. Una vittoria inaspettata come anche il percorso vissuto dai concorrenti in questa nuova edizione. Non si scorderà infatti facilmente le litigate, indiscrezioni e scoop fuoriusciti dalla trasmissione. Ma se è per questo nemmeno le coppie nate all’interno della casa. Quella più acclamata però è sicuramente quella formata dalla sexy ex professoressa Ambra Lombardo e il noto parrucchiere Kikò Nalli. Come per ogni argomento però c’è sempre chi riserva pareri positivi e chi invece commenta negativamente la situazione. Nelle ultime ore, vi avevamo infatti parlato dell’idea che la sorella di Tina Cipollari ha su Ambra. Al contempo però, l’ex marito di Tina ha voluto replicare difendo la storia nata proprio tra le mura del reality.

Kikò Nalli sfogo Instagram: “Mi dispiace che sia successo tutto questo”

Nelle ultime ore Kikò Nalli ha dedicato alcune storie per chiarire alcuni importanti riguardo la sua relazione con Ambra. Inizialmente ha dichiarato di essere compiaciuto degli articoli che lui stesso trova su internet riguardo lui e la sua attuale fidanzata. Successivamente però si dichiara anche dispiaciuto che qualcuno abbia dei seri dubbi su questa relazione. “Ve li toglierò molto presto” replica però il Nalli, affermando che ci riuscirà attraverso la sua pazienza, sapienza e i suoi modi di fare. Sottolinea inoltre che loro, la coppia, c’è sempre per le persone che li sostengono e conclude ringraziando appunto chi è dalla loro parte.

