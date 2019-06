Grandi soddisfazioni per Mameli: dopo Amici 18, arrivano due date live a Roma e Milano.

Mameli è stato uno dei cantanti che ha preso parte alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso all’interno della scuola è stato piuttosto particolare perché, fra alti e bassi, è arrivato fino al serale dove si è dovuto scontrare duramente con il giudice unico Loredana Bertè che non lo considerava un cantante meritevole di attenzione. Eppure finalmente Mameli riesce a coronare il suo sogno e inizia il suo Universo Tour con, per ora, due date a dicembre che daranno il via ai suoi live.

Mameli Tour 2019: le origini del cantautore indie-pop

Il cantautore Indie Pop originario della Sicilia torna a far parlare di sé quindi con due concerti a Milano il 4 dicembre al Teatro Principe e a Roma giovedì 12 dicembre a Largo Venue. Mameli, classe 1995 originario di Catania, ha una passione sfrenata per la musica e suona pianoforte fino da quando era piccolo, salvo poi metterlo da parte per approfondire lo studio della chitarra e il mondo della canzone, del cantautorato e della scrittura riuscendo così a ritagliarsi un proprio spazio. A 20 anni lascia la propria terra per arrivare a Milano dove spera di riuscire a fare la successo a livello musicale e di iniziare a lavorare veramente nel mondo della musica. Detto fatto, firma un contratto con la Sugar di Caterina Caselli e dopo 2 anni entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi dove viene subito notato per la sua capacità di scrittura. Alla fine, oltre ad accedere al serale, ottiene anche molto successo con il suo Ep Inno.

Biglietti Mameli Live 2019: costo e dove comprarli

I biglietti per i live di Mameli a dicembre si possono acquistare online, nei punti vendita autorizzati e hanno un costo modico di circa 20 euro.

