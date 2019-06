Miguel Bosé, tutto sul famosissimo cantante: età, carriera, vita privata e quelle voci sulla malattia che sono circolate nell’ultimo periodo.

Miguel Bosé è famoso in tutto il mondo per aver scritto pagine e pagine di musica. Una vera e propria star nella terra spagnola. Ha milioni di fan sparsi in tutto il mondo che sono cresciuti con le sue canzone e che, ancora oggi, che ha compiuto ormai la veneranda età di 62 anni, lo apprezzano e lo ammirano. Il maggior successo l’ha conseguito nei paesi di lingua neolatina. Ma non solo, dalla fine degli anni ottanta, Bosé ha regalato note meravigliose per i balli più attesi in tutti i locali estivi anche dei paesi di lingua anglosassone. Una musica melodica, la sua, con una pura influenza di latino. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cos’è stata la vita di questo fantastico artista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Miguel Bosé | Età, carriera e vita privata

Miguel Bosé è nato il 3 aprile 1956 sotto il segno dell’Ariete. I suoi genitori sono l’attrice italiana Lucia Bosè e lo spagnolo Luis Miguel Dominguìn. Sin dai primi anni di vita è stato cresciuto nella cultura iberica che gli hanno i familiari. Diventa un ‘cantante’ a tutti gli effetti nel 1975 con l’uscita del singolo Soy. Il suo primo album lo inciderà soltanto due anni dopo ed avrà il nome Linda. E’ così che ha cominciato la sua fantastica carriera. Sulla sua vita privata sappiamo per certo che è omosessuale. Ha avuto due gemelli, Diego e Tadeo, tramite la tecnica chiamata ‘utero in affitto’. Poco dopo, nel 2013, ha rivelato di avere altri due gemelli, Ivo e Telmo, avuti sempre da madre surrogata. Miguel è presente su Instagram con un account ufficiale che conta più di 600mila follower.

Le notizie circolate sull’ipotetica malattia

Era il gennaio del 2019. Giusto qualche mese fa. Quando il cantante pubblicò una foto su Instagram in cui aveva un viso abbastanza pallido. Insomma, non sembrava al massimo della forma. Così, i suoi fan si sono subito preoccupati e gli hanno chiesto, tra i commenti, cosa fosse successo e se stesse bene in salute. Il suo manager rispose tempestivamente scrivendo: “Miguel Bosè sta bene, tutto tranquillo”.

Miguel e la storia con Barbara D’Urso

Belli, giovani e spensierati quando si sono conosciuti. Barbara D’Urso ha raccontato tempo fa al Chiambretti Night di averlo conosciuto quando cantava Super super man. Bei momenti, quelli vissuti con tutto l’ardore della giovinezza. “Quando l’ho conosciuto io era etero. Un ragazzo d’oro, di quelli che ti portano i fiori”. Così ne parlava poi a Pomeriggio Cinque.

Per tuttE le anticipazioni dettagliate sulla prossima puntata di Live Non è la D’Urso CLICCA QUI