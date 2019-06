Vi siete mai chiesti quanto guadagnano gli chef? In Italia ce ne sono tanti molto famosi. Da questa ricerca si evincono tutte le cifre

Alcuni tra questi, parliamo in particolare dei primi tre, hanno partecipato a programmi televisivi in cui erano i veri e propri protagonisti. Tra tutti, Antonino Cannavacciuolo è stato anche al centro del programma Cucine da incubo, in cui aiutava alcuni ristoratori a rialzarsi da una crisi incombente. Insomma, tutti personaggi noti che abbiamo visto e rivisto in televisione. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagnano con il loro lavoro da chef?

Cannavacciuolo, Cracco, Bartolini… quanto guadagnano gli chef più famosi d’Italia

Secondo l’analisi divulgata dalla società di consulenza Pambianco, nel 2018 i vari cuochi italiani hanno chiuso un anno in bellezza in termini di fatturato. La ristorazione, in Italia, è uno dei settori più quotati e più redditizi. I dati palano chiaro. Classifica alla mano, al primo posto troviamo la famiglia Alajamo di Padova che con il ristorante Le Calandre ha chiuso il 2018 con il 5% di fatturato in più rispetto allo scorso anno: il corrispettivo di circa 15 milioni di euro.

Carlo Cracco si piazza al secondo posto, con un aumento del fatturato di circa il 60%. Si è spostato: nell’ultimo periodo ha preso un locale nella galleria più famosa di Milano. Ne ha risentito un po’ dal punto di vista del prestigio perché ha perso una stella. Ma si è intascato un bel po’ di soldi, intanto. Segue Antonino Cannavacciuolo con la sua prestigiosissima Villa Crespi. Sappiamo bene di che qualità è la sua cucina e quanto sia famosa nella zona del lago di Como. Tuttavia, nel 2018 ha perso il 25% di incassi, qualcosa come 10 milioni di euro.

