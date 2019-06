Sara Tommasi come Pamela Prati? L’incredibile bomba di Dagospia. Ecco cosa ci sarebbe dietro la gravidanza della showgirl.

Pochi giorni fa aveva presentato il suo fidanzato, futuro marito e padre del figlio che porta in grembo. Sara Tommasi ha lasciato alle spalle la parte buia della sua vita: grazie a medicinali ed al supporto della madre è riuscita a cambiare vita ed ora sembrerebbe aver trovato la sua felicità grazie al suo compagno Alberto. La sua agente e manager si chiama Debora Cattoni e Dagospia ha lanciato una bomba: Sara potrebbe essere la nuova Pamela Prati vittima della sua manager? Ecco cosa è successo.

Sara Tommasi come Pamela Prati?

La manager della Tommasi, Debora Cattoni, è un personaggio molto seguito sui social ma della sua vita privata si sa ben poco. Il sito Dagospia, tramite Alberto Dandolo, sostiene che l’annuncio della gravidanza di Sara potrebbe essere un nuovo capitolo mediatico simile al caso Prati-Caltagirone.

“Una storia di provincia, paesana: raffazzonata e precaria. Anche Saretta avrebbe un uomo misterioso che l’avrebbe ingravidata: tal Angelo, 46 anni, attivo come imprenditore nelle acque minerali”: è così che scrive Dandolo che si chiede come mai l’annuncio della gravidanza ai media sia stato “strombazzato” dall’agente che da mesi è attaccata alla showgirl.

Certo è che Sara Tommasi, dopo il periodo buio che ha attraversato, avrebbe bisogno di vivere la sua vita felice e lontana dalle luci dei riflettori: Dagospia rivela che Debora è l’ombra della showgirl, la segue nel pubblico e nel privato, proprio come Eliana e Donna Pamela facevano con la Prati. Quale sarà la verità?

