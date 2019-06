Il Segreto, puntate dal 17 al 21 giugno, anticipazioni italiane e spagnole: cosa succederà.

Si prepara una nuova settimana in compagnia della soap opera Il Segreto e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019 sono piuttosto emozionanti anche perché, visto quello che abbiamo scoperto guardando le anticipazioni spagnole, tra poco dovrebbe esserci un vero e proprio colpo di scena. Ma intanto vediamo che cosa succederà nelle prossime puntate de Il Segreto che, ricordiamo, si potranno vedere anche in streaming su Mediaset Play.

Anticipazioni Il Segreto: il ritorno di Donna Francisca

Le anticipazioni del Segreto vedono Fernando uccidere i rapitori di Emilia e Alfonso. Intanto emilia scopre di essere rimasta incinta, proprio in questo istante fa ritorno donna Francisca che compare e lascia senza parole Fernando che addirittura pensa di aver davanti un fantasma. Si capisce così che è stata tutta una messa in scena e Fernando non si capacita di come Gonzalo abbia potuto accettare tutto questo. Nel frattempo Emilia e Alfonso tornano a Parigi perché sono ancora ricercati per l’omicidio. Prima di partire però riescono a incontrarsi con Mattias. Intanto donna Francisca si presenta in municipio da Carmelo e Severo: così facendo annuncia a tutti il suo ritorno, ma soprattutto minaccia anche di voler riaccendere le ostilità.

Anticipazioni Julieta e Saul: Prudencio boicotta le nozze

Le anticipazioni delle prossime puntate del Segreto vedono poi Julieta convinta che qualcuno la stia seguendo e decide di confessare le sue paranoie a Saul, nel mentre scopriremo che Prudencio sta cercando di boicottare le loro nozze.

Il Segreto, Anticipazioni Isaac, Antolina e Elsa

La storia di Isaac, Antolina e Elsa, dopo la perdita del bambino prosegue: Isaac decide di vedersi nuovamente con con Elsa, ma soltanto per cercare di dirle addio definitivamente dichiarando che vuole stare tutta la sua vita con Antolina. Però ad Antolina tutto questo sembra non bastare mai, tanto che cerca di inscenare una nuova aggressione ai suoi danni da parte di Elsa, ma questa volta Consuelo assiste a tutto e difende la propria protetta.

