Uomini e Donne, le prime parole di Alessio dopo la rottura con la tronista Angela Nasti: ‘Non sono uno stratega’. Ecco cosa ha scritto l’ex corteggiatore.

La storia d’amore tra Angela Nasti e Alessio Campoli sembra essere giunta già al capolinea. Ad ammetterlo è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, che nelle sue Instagram Stories ha spiegato i motivi della rottura col corteggiatore romano. I fan non hanno dubbi: la maggior parte del pubblico è dalla parte di Alessio, vedendo in Angela, e nella sua voglia di ‘business’, la causa della fine della frequentazione. Nonostante questo, c’è stato chi ha mosso un’accusa molto forte all’ex corteggiatore, che non ha esitato a rispondere al commento. Ecco le sue prime parole dopo l’annuncio della rottura con Angela.

Uomini e Donne, Alessio si difende: ‘Io stratega? Ho seguito il cuore’

Alessio e Angela si sono lasciati. La notizia è ormai ufficiale. Ma se l’ex tronista ha parlato a lungo nelle sue stories, Alessio non si è ancora espresso apertamente sulla vicenda. Le uniche parole dell’ex corteggiatore sono racchiuse in una risposta a un utente. Alessio risponde a un’accusa molto pesante, secondo la quale il corteggiatore avrebbe detto sì ad Angela solo per avere visibilità e followers. Date un’occhiata al botta e risposta avvenuto su Instagram:

Alessio si difende fortemente dalle accuse dell’utente, dichiarando di avere semplicemente seguito il suo cuore. Il sì ad Angela è stato mosso solo dai sentimenti. Nessuna strategia insomma, da parte del corteggiatore romano. Che, nelle ultime ore, è invaso da commenti di apprezzamento e solidarietà per la fine della sua storia. Molti lo vorrebbero sul trono per la prossima stagione di Uomini e Donne. E a voi piacerebbe rivederlo nello studio di Maria De Filippi?

