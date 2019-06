Uomini e Donne, Angela Nasti rompe il silenzio: ecco perché è finita con Alessio Campoli, il corteggiatore romano preferito a Luca Daffré.

La notizia era nell’aria da giorni. Ma solo qualche ora fa è arrivata la conferma ufficiale della diretta interessata. Angela Nasti ha confermato la rottura con Alessio Campoli, il ragazzo conosciuto negli studi di Uomini e Donne. Più che di una relazione finita, si tratta di una storia mai iniziata. Le critiche verso l’ex tronista sono state davvero numerose negli ultimi giorni. A tal punto che la ragazza ha deciso di fare chiarezza, una volta per tutte, raccontando tutta la sua verità. Scopriamola insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, parla Angela Nasti: ‘ È finita perché Alessio era diverso’

Angela Nasti ha finalmente parlato. L’ex tronista di Uomini e Donne è da giorni nell’occhio del ciclone per la sua ‘storia d’amore’ ma decollata con Alessio, il corteggiatore romano con cui è uscita dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo i numerosi attacchi ricevuti sui social, la napoletana ha deciso di parlare. Lo ha fatto attraverso varie Instagram Stories, in cui conferma la fine della sua frequentazione con Alessio, difendendosi dalle accuse pesanti degli ultimi giorni. Angela ammette di non essere mai stata innamorata di Alessio, ma questo lui lo sapeva. La tronista spiega come, una volta usciti dal programma, una coppia può trovarsi bene , come no. E, purtroppo, lei non è stata fortunata: ‘Fuori non ho visto in Alessio quella spontaneità che mi aveva colpito nel programma’. Insomma, le cose non sono andate bene, ma la Nasti di difende da tutte le accuse di complotto, di aver ‘inscenato’ una scelta finta, e di desiderare solo il ‘business’: sono stati in molti a paragonarla all’ex tronista Sara Affi Fella. E, dopo vari video selfie, conclude il discorso con questa foto:

Una decisione presa di comune accordo, quella di lasciarsi, a quanto pare. La Nasti conclude chiedendo ai fan maggiore leggerezza nell’affrontare questa situazione. E voi, che idea vi siete fatti sulla prematura fine di questo ‘amore’?

Per tutte le ultime news su Angela Nasti e gli altri protagonisti di Uomini e Donne CLICCA QUI