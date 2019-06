Significato L’Amore Mi Fa Male, tutto sul testo del nuovo singolo de Le Vibrazioni e le date del Tour 2019.

Le Vibrazioni sono una di quelle band che, ogni volta che fanno uscire un singolo, diventa quasi automaticamente una vera e propria hit. E così la band di Francesco Sarcina, dopo aver celebrato con un concerto pazzesco vent’anni di carriera insieme alle Vibrazioni, decide di tornare con un nuovo singolo del gruppo intitolato L’Amore Mi Fa Male. Il nuovo singolo de Le Vibrazioni scritto da Francesco Sarcina con Valerio Carboni, Marta Venturini e Giulia Anania, è una canzone che ha tutte le carte in regola per poter diventare un vero e proprio tormentone estivo visto che è caratterizzato da un ritmo molto interessante con sonorità pop, reggae e rock che si fondono insieme in un connubio tanto particolare e nuovo quanto assolutamente perfetto per l’estate.

Testo L’Amore Mi Fa Male: il significato del singolo de Le Vibrazioni

L’Amore Mi Fa Male de le Vibrazioni ha un testo il cui significato viene spiegato proprio da Francesco Sarcina stesso che racconta come questa canzone racconti con una visione un po’ ironica la storia di un uomo innamorato che persiste in un rapporto pur sapendo che questo amore gli potrebbe fare tantissimo male. L’uomo non se ne preoccupa e vuole comunque continuare a ossessionarsi e a vivere di queste piccole briciole d’amore. Questo brano nasce non tanto per cavalcare l’onda del ritmo latino che caratterizza quasi tutti i tormentoni estivi, ma perché la fuga prevede generalmente un viaggio e, come spiega Sarcina, il Sudamerica è il luogo perfetto per non pensare a dolori d’amore in quanto la musica latina è ovunque e riesce quasi a calmare il mal d’amore.

Date Tour Le Vibrazioni: quando e dove vederli live

Il brano, dal 14 giugno, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio invece arriverà dal 21 giugno, ma in questi giorni c’è anche una grandissima novità per Le Vibrazioni, perché proprio il 17 giugno inizierà il tour estivo della band, reduci dal successo pazzesco del loro concerto. Se vi state chiedendo quando sono le date dei concerti delle Vibrazioni ecco quella segnare sul calendario:

7 giugno – Piazza Ciaia – FASANO (BR)

22 giugno – Piazza della Repubblica – CAMPOBASSO

23 giugno – Campo Sportivo – CAIANELLO (CE)

28 giugno – Festival di Pulcinella – ACERRA (NA)

29 giugno – Outlet Village – VALDICHIANA (FI)

5 luglio – Radio Bruno Estate @ La Notte Rosa – CESENATICO (RN)

13 luglio – Radio2 Summer Live – PORTO RECANATI (MC)

14 luglio – Battiti Live – TRANI (BR)

20 luglio – Piazza Comune – SIMAXIX (OR)

26 luglio – Summer Orio Center – ORIO AL SERIO (BG)

10 agosto – Arena Spettacoli @ Follonica Summer Festival – FOLLONICA (GR)*

15 agosto – Piazza Vittorio Emanuele III – SEMINARA (RC)

16 agosto – Piazza 19 marzo – CISTERNA DI LATINA (LT)

17 Agosto – Piazza Municipio – CASIGNANA (RC)

18 agosto – Piazza Capitaneria di Porto – BELLARIA IGEA MARINA (RN)

23 agosto – Piazza Marina Corta – LIPARI (ME)

24 agosto – Piazza Falcone e Borsellino – PARTANNA (TP)

25 Agosto – Piazzale Centro Commerciale Porto Bolaro – REGGIO CALABRIA

14 settembre – Piazza SS. Trinità – POLIZZI GENEROSA (PA)

29 settembre – Piazza Italia – UGENTO (LE)

Per sapere tutto su Il Segreto e le ultime news e anticipazioni–> clicca qui