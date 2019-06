Il famoso scrittore Andrea Camilleri è stato ricoverato questa mattina a Roma per arresto cardiaco: attualmente le sue condizioni sono davvero gravissime.

L’autore del Commissario Montalbano, e di tanti altri best seller, Andrea Camilleri è giunto, questa mattina, all’ospedale Santo Spirito di Roma. Giunto al Pronto Soccorso con un arresto cardiaco, attualmente è in rianimazione.

Andrea Camilleri ricoverato: le sue condizioni preoccupano

A settembre Andrea Camilleri compie 94 anni. Eppure, questa mattina è stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso del Santo Spirito in Roma per un grave arresto cardiaco. Attualmente, il famoso scrittore è in rianimazione con un codice rosso. Anche se i medici ritengono che le sue condizioni di salute siano davvero molto serie.

