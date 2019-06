Uomini e Donne, Andrea e Natalia sempre più innamorati: arriva il gesto d’amore che spiazza tutti i fan.

I due volti dell’ultimo trono di Uomini e Donne sono al settimo cielo: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni vivono a pieno la loro storia d’amore. Quando il tronista è piombato nella trasmissione, la giovane lombarda era già presente in studio come corteggiatrice di Ivan Gonzales. Andrea l’ha notata da subito ed in poco tempo è riuscita a sottrarla al suo collega, “rivale”, ed al termine del suo percorso, dopo litigi ed incomprensioni, ha deciso di conoscerla e viverla al di fuori del programma. La loro storia prosegue a gonfie vele ed oggi, 17 giugno, i due hanno coronato il loro amore con un bellissimo gesto: ecco cosa hanno mostrato ai loro fan.

Leggi anche:

Uomini e Donne, Andrea e Natalia sempre più innamorati: arriva il gesto d’amore

Si sa, le storie complicate sono le più belle: ne sanno qualcosa i due, ormai ex, volti di Uomini e Donne. Andrea e Natalia nel programma non hanno avuto un percorso semplice: la loro avventura è stato segnata da alti e bassi ma nonostante i litigi, le gelosie ed alcune incomprensioni, l’amore ha vinto. Oggi la storia tra i due prosegue a gonfie vele ed in una recente Instagram story, il pugliese ha svelato che quello che sta provando ora, con Natalia, non l’ha mai provato.

Oggi, 17 giugno, i due piccioncini hanno deciso di rendere il loro amore indelebile anche sulla pelle: hanno fatto un tatuaggio insieme ed hanno postato la foto finale sui profili social.

Il simbolo della corona dietro la schiena, quasi sul collo: il re e la regina, è così che si sono definiti. Il gesto d’amore è molto forte: entrambi sono davvero convinti del sentimento che provano l’uno per l’altro.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!