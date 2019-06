Angela e Chiara Nasti, rispettivamente ex tronista e influencer, non stanno vivendo un idilliaco rapporto tra sorelle, almeno post su Instagram. Vediamo perché.

L’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti ha deciso di andare in vacanza senza il suo fidanzato Alessio Campoli dopo pochissimo tempo dalla scelta. Ufficialmente, la ragazza aveva preferito infatti dedicare un po’ di tempo ai genitori e alla sorella, dai quali si era separata per via del tempo trascorso a Roma come tronista, andando in vacanza con loro. Questa notizia aveva aumentato i sospetti che la relazione tra Angela e Alessio fosse falsa.

La scelta di Alessio Campoli da parte della tronista Nasti, al posto del favorito Luca Daffrè, aveva stupito molte persone.

Secondo alcuni infatti ci sarebbero parecchi indizi per presupporre che Angela e Alessio si conoscessero prima di Uomini e Donne. I due avrebbero amici in comune, trascorso un periodo nello stesso hotel di Milano e, soprattutto, avrebbero lo stesso tatuaggio, davvero un insolita coincidenza.

Dopo pochi giorni dalla vacanza, l’ex tronista ha annunciato che con Alessio Campoli era finita, facendo esultare chi ha visto la rottura come una conferma della non veridicità della questione. Molti altri si sono scagliati con l’ex tronista, accusandola di aver tramato tutto solo per diventare popolare, come una tronista che l’ha preceduta, Sara Affi Fella.

Se inizialmente Chiara Nasti, sorella della tronista e nota influencer con il nome di Nastilove, aveva difeso Angela, le ultime dichiarazioni di quest’ultima non le sono proprio andate giù. Angela Nasti, per difendersi da chi sostene che la sua storia con Alessio sia stata architettata per motivi economici, aveva dichiarato che non ne avrebbe avuto bisogno in quanto la sua linea di costumi era molto popolare, quindi non necessitava “di altra visibilità”.

Chiara Nasti ha prontamente smentito queste parole dicendo che la linea di costumi è solo sua e la sorella non vi ha nulla a che fare. Questo confermerebbe la teoria dei detrattori della tronista? In ogni caso, è davvero un episodio increscioso tra due sorelle.

