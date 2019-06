Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, si lascia andare ad un nuovo e un duro sfogo su Instagram: ecco cos’è accaduto poco fa sui social.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Angela Nasti è protagonista di un nuovo sfogo su Instagram. Dopo aver confermato la rottura definitiva con Alessio Campoli, l’influencer napoletana è stata duramente presa di mira sui social. Non soltanto il numero dei suoi followers è diminuito considerevolmente, ma il suo nome è stato associato ad un ulteriore scandalo di Uomini e Donne. A detta di molti, infatti, Angela sarebbe stata ‘finta’ dal primo momento in quello studio televisivo. E, di conseguenza, anche la sua scelta lo sarebbe stata. Insomma, se ne sono dette davvero di tutti i colori verso la giovane ragazza. Proprio per questo, quindi, stanca di attacchi e accuse inutili, baby Nasti ha voluto rispondere poco fa su Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Angela Nasti, nuovo sfogo su Instagram: parole davvero dure

Dopo lo sfogo di Alessio Campoli, le offese nei confronti di Angela Nasti sono continuate. Tantissimi, infatti, sono stati i commenti di ‘disprezzo’ nei confronti dell’ex tronista. A cui, ovviamente, ha risposto anche Chiara, sorella di Angela. A distanza, però, di poche ore, l’influencer napoletana ha voluto rispondere direttamente alle critiche. Lasciandosi, così, andare ad un nuovo e duro sfogo su Instagram. Visibilmente provata ed amaraggiata da questi commenti che circolano sul web, l’ex tronista cerca di spiegarsi ancora una volta. Specificando che non è stata affatto finta durante il suo percorso televisivo, ma che si è resa conto, come ovviamente può capitare a chiunque, che c’era qualcosa che non andava con Alessio. Infine, conclude: “La verità verrà a galla”. Cosa vorrà dire questa frase di Angela? C’è qualcosa che i telespettatori non sanno? Lo scopriremo molto presto.

Per ulteriori news su Angela Nasti –> clicca qui