Nazionale U21: la canzone di Rocco Hunt come inno della squadra italiani agli Europei.

Sono entrati nel vivo gli Europei Under 21 e la nazionale azzurra ha esordito alla grande, battendo la Spagna per 3 a 1. Una partita coinvolgente a Bologna che però ha visto una sorta di portafortuna prima di iniziare a giocare: Rocco Hunt che ha cantato Benvenuti in Italy, la National Song che accompagnerà i ragazzi del campionato europeo UEFA under 21.

Bevenuti in Italy: testo e significato della canzone della nazionale U21

I presenti allo stadio sono impazziti di gioia, una festa pazzesca che è continuata subito dopo quando la nazionale Under 21 italiana di Luigi Di Biagio ha battuto la spagna in rimonta per 3 a 1 mandando in estasi i tifosi accorsi per l’occasione. Rocco Hunt, che ha presentato così la sua canzone ha spiegato che è stata un’emozione incredibile perché era come se a cantare con lui ci fossero dei suoi pari cresciuti in strada davanti a persone che dicevano che non avrebbero avuto un futuro… e invece non è stato così! Il campetto di cemento si è trasformato in uno stadio pieno zeppo di persone che cantavano e urlavano di gioia. E così, Benvenuti in Italy, rappresenta perfettamente la nostra nazione. Questa canzone straordinaria di Rocco Hunt sarà così la colonna sonora delle partite della giovane nazionale U21 per gli Europei Uefa.

Testo Benvenuti in Italy

Vediamo ora insieme il testo della canzone di Rocco Hunt, Benvenuti in Italy: ecco cosa sapere e soprattutto le parole di questo brano!

Bambini giocano in strada, sognando Messi e Neymar

Correndo dietro a un pallone, in fuga dalla realtà

Dovresti venire qui giù, dove il sole sfuma nel blu

Per campare fanno parkour

Energie cattive mai più

Ordiniamo senza menù, cameriere fai tu (ratatata)

Non ballare bene, che con te vicino faccio figuracce (ratatata)

Tu sei così bella, sei protagonista tra mille comparse (yessai)

Alza ‘sto bicchiere per chi s’è ne andato e questa sera è assente (ehi, ehi)

Perché in questo mondo se sei troppo buono, ci rimetti sempre (ehi, ehi)

Parte un coro dallo stadio, che sente tutta la città

Per te ho fatto mille strade, da adesso in poi non mi ferma niente

Mentre la curva si accende, sotto ‘sto sole caliente

Saremo uniti per sempre, se vinco o se perdo, con te mon amie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Rint ‘o core a squadra mi, ehi

Se non mi dirai di sì, allora c’est la vie, allora c’est la vie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Religione, calcio e spritz

Ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia

A guardarla da qui la città insieme a te, vorrei fosse in eterno, ehi

Come un gol allo stadio, mentre sono in curva allo scontro diretto, ehi

Mi profumi di strada, perciò non mi servono frasi ad effetto, ehi

Ti accontenti con poco (no)

Tu per me non sei un gioco

Gli occhi dei bambini di qua, quante cose hanno visto già

Amami se sbaglio nei momenti brutti, ad amare quando è facile son bravi tutti

Parte un coro dallo stadio, che sente tutta la città

Per te ho fatto mille strade, da adesso in poi non mi ferma niente

Mentre la curva si accende, sotto ‘sto sole caliente

Saremo uniti per sempre, se vinco o se perdo, con te mon amie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Rint ‘o core a squadra mi, ehi

Se non mi dirai di sì, allora c’est la vie, allora c’est la vie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Religione, calcio e spritz

Ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia

Baila, baila, baila, baila, baila

Su una spiaggia o in metropolitana

Dentro un bar sperduto di provincia

Fino a che la notte ricomincia

Baila, baila, baila, baila, baila

Senza tacchi a piedi sulla strada

Balla mentre metti apposto casa

E non fermarti, e non fermarti più

Parte un coro dallo stadio, che sente tutta la città

Per te ho fatto mille strade, da adesso in poi non mi ferma niente

Mentre la curva si accende, sotto ‘sto sole caliente

Saremo uniti per sempre, se vinco o se perdo, con te mon amie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Rint ‘o core a squadra mi, ehi

Se non mi dirai di sì, allora c’est la vie, allora c’est la vie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Religione, calcio e spritz

Ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia

