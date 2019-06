Chiara Ferragni ha pubblicato per sbaglio sul suo profilo Instagram una foto che ha dato visibilità alla sua ‘rivale’ Giulia De Lellis: il commento dell’ex corteggiatrice è da applausi.

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis in questo momento sono ‘rivali’ nel lavoro. La moglie di Fedez, prima tra le influencer e le fashion blogger in Italia e tra le più importanti del mondo, pubblicizza i suoi prodotti e fa da testimonial a diversi brand. Stessa cosa sta feacendo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che dopo il programma di Canale 5 ha cominciato un’entusiasmante carriera nel mondo della moda, proprio come la Ferragni, compresa la promozione di brand di abbigliamento. Una gaffe di Chiara di qualche giorno fa ha fatto molto discutere, e presto è arrivato anche il commento proprio di Giulia De Lellis. Ma andiamo con ordine.

La gaffe di Chiara Ferragni con Giulia De Lellis: lei risponde così

Chiara Ferragni pubblica ogni giorno decine di post e storie su Instagram per raccontare la sua vita familiare con Fedez e il piccolo Leone, ma soprattutto per promuovere il suo lavoro di influencer e fashion blogger. In una delle storie pubblicate qualche giorno fa, la Ferragni ha però fatto una clamorosa gaffe: tra le foto dei brand che pubblicizza, la moglie di Fedez ha pubblicato per sbaglio la foto di un bikini sponsorizzato dalla sua competitor Giulia De Lellis, facendole involontariamente un favore.

Nonostante la Ferragni abbia cancellato subito la foto ‘incriminata’, immediati sono stati gli screen degli utenti, e in particolare di Alberto Dandolo, che ha subito sottolineato l’errore, prendendo in giro Chiara per la sua sbadataggine. La cosa non è passata inosservata neanche alla diretta interessata, Giulia De Lellis, che ha voluto commentare l’accaduto su Instagram, facendo leva sulla sua tipica ironia e dicendo di aver apprezzato la cosa: ‘Magari è stato voluto, e se così fosse, grazie Chiara’, ha scritto la De Lellis, che ha mostrato toni distesi e sereni con la sua ‘antagonista’.

