Chiara Ferragni ha fatto chiarezza sulla gaffe fatta con Giulia De Lellis: il commento della moglie di Fedez spiega l’errore.

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis sono due importanti influencer e fashion blogger italiane. Normalmente il loro lavoro è in competizione, visto che entrambe promuovono e fanno da testimonial a diversi brand di abbigliamento e non solo. Ma in questi giorni i loro nomi vengono spesso accostati a causa di una gaffe che la Ferragni ha fatto su Instagram e che riguarda proprio Giulia De Lellis. Chiara ha infatti pubblicato per sbaglio sul suo profilo la foto di un bikini sponsorizzato dalla sua ‘rivale’, facendole involontariamente pubblicità. La foto è stata subito rimossa, ma qualcuno l’aveva già catturata in uno screen e pubblicata. Ecco i commenti delle dirette interessate.

I commenti di Giulia De lellis e Chiara Ferragni alla gaffe della moglie di Fedez

Dopo la gaffe di Chiara Ferragni, a cui l’influencer ha subito rimediato cancellando la foto incriminata, la notizia è stata subito riportata da molti, tra cui anche Alberto Dandolo, che ha fatto un post per ironizzare sull’accaduto. Giulia De lellis, con la sua tipica ironia, ha voluto subito commentare il post del giornalista, scrivendo di aver apprezzato l’errore della collega e ha ringraziato quest’ultima, ipotizzando che il suo potesse essere stato anche un gesto voluto. Inizialmente Chiara non ha commentato l’accaduto, poi però visto che la notizia era ormai virale, ha voluto dire la sua.

Chiara Ferragni ha risposto direttamente al commento di Giulia De Lellis, spiegando cosa è accaduto: ‘Era semplicemente una storia di The Blonde Salad, che si è cancellata dopo 24 ore’, ha risposto la Ferragni, che ha poi aggiunto: ‘Naturalmente apprezzo Giulia’. LA risposta è stata considerata poco distesa da alcuni utenti, a giudicare dai commenti sottostanti, ma in realtà nulla nel tono di Chiara fa intravedere astio nei confronti di Giulia, che evidentemente la moglie di Fedez apprezza per il suo lavoro.

