Chiara Nasti sbotta su Instagram: ‘Non è solo colpa di Angela se è finita con Alessio’. lo sfogo dell’influencer napoletana in difesa della sorella.

La storia d’amore tra Angela Nasti e Alessio Campoli è già finita. La coppia nata all’interno della trasmissione Uomini e Donne, infatti, sembra non essere mai decollata a telecamere spente. Ad ufficializzare la rottura col suo ex corteggiatore è stata proprio Angela, che attraverso alcune Instagram Stories ha spiegato i motivi della decisione. Ma da quel momento, gran parte del pubblico si è schierata proprio contro la napoletana. A tal punto che la sorella Chiara, nota influencer, ha deciso di intervenire per difenderla. Scopriamo cosa ha raccontato.

Chiara Nasti difende Angela dalle critiche: “Troppa cattiveria”

Chiara Nasti aveva già parlato a difesa della sorella Angela, ma stavolta l’influencer si è lasciata andare a un vero e proprio sfogo nelle sue Instagram Stories. Nel mirino di Chiara ci sono tutte le persone che stanno criticando e accusando fortemente sua sorella Angela. Per Chiara, quello che è successo all’ex tronista e Alessio può capitare a chiunque, perché non è detto che una coppia, una volta uscita da Uomini e Donne, debba necessariamente andare d’accordo. Secondo Chiara Nasti, la ‘colpa’ non è solo di Angela, perché anche Alessio non sembrava particolarmente contrariato sulla decisione di interrompere la frequentazione. La ragazza ammette che Alessio era anche il suo preferito durante la trasmissione, ma che, una volta terminato Uomini e Donne, il romano qualcosa in lui è cambiato. ‘Vedo troppa cattiveria’, sbotta Chiara, che non accetta tutte le offese rivolte alla piccola Nasti. E anche sul paragone con Sara Affi Fella, Chiara non ci sta: ‘Mia sorella non ha preso in giro nessuno’. Insomma, per la bella influencer si è creato un polverone per nulla. E prega i fan, soprattutto i suoi concittadini, di porre fine alle offese e offrire maggio sostegno alla sorella. Finiranno qui le polemiche sulla fine prematura della love story? Staremo a vedere!

