Giulia De Lellis, dopo mesi di voci circolate, ha deciso di rivelare dei dettagli importanti sulla sua storia con Andrea Damante. Vediamo quali.

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante aveva particolarmente colpito i fan del programma Uomini e Donne. La ragazza, dopo la fine del programma, ha intrapreso lentamente la carriera di influencer che l’ha portata ad oggi ad essere una delle più pagate e conosciute in questo settore. Quindi chi ha continuato a seguire l’ex corteggiatrice Giulia dopo del programma, è stato testimone dell’evolversi della relazione tra di loro ed è davvero rimasto spiazzato dalla notizia della fine della loro storia, dato che i due sembravano veramente innamorati. Ieri, nel corso di un evento insieme a Rudy Zerbi chiamato Conferenza Agorà, secondo il blog Vicolo delle News, Giulia De lellis avrebbe fatto delle confessioni sulla sua storia. Ha rivelato che quando ha partecipato a Uomini e Donne pensava che il programma falso e quindi inizialmente il suo ruolo da corteggiatrice era quasi un gioco, mentre poi si è ritrovata a ricredersi, non solo sul programma, ma anche sui sentimenti. Da lì era uscita infatti sotto braccio con Andrea Damante, il tronista che corteggiava e la loro storia è sfociata in una convivenza e tre anni passati insieme.

Potrebbero interessarti anche:

De Lellis Damante: “Lo avrei sposato ma….”

La ragazza ha confessato anche che la sua vita è cambiata drasticamente poiché non solo lavorava in un campo talmente divers,o era una commessa, ma era anche decisamente poco pratica con i social! In ogni caso, ha svelato che avrebbe sposato Andrea, ma il comportamento di lui ha fatto “finire la storia malissimo”. Ha finalmente messo in chiaro, seppur con un gesto, che le voci che circolavano sulla fine sul perché della fine della sua relazione erano vere. Infatti ha fatto il gesto delle corna, confermando i sospetti che Andrea l’abbia tradita. In ogni caso, ha voluto mantenere dei rapporti amichevoli con il suo ex convivente.

Per restare aggiornato su Giulia De Lellis CLICCA QUI!