Diletta Leotta e Francesco Monte sono una nuova coppia? La risposta della giornalista e conduttrice sportiva toglie ogni dubbio.

Diletta Leotta è da poco tornata single dopo la storia con Matteo Mammì. Anche Francesco Monte ha da poco lasciato la sua ex fidanzata, Giulia Salemi. In queste ore si rincorrono le voci secondo cui tra la conduttrice e l’ex tronista di Uomini e Donne sia nato qualcosa. La voce del bel tarantino, infatti, è stata intercettata in un video della Leotta, il che ha fatto partire la fantasia dei fan. Ma ora Diletta ha risposto a queste voci: ecco cos’ha detto.

Potrebbe interessarti anche:

Diletta Leotta sta con Francesco Monte? Ecco la verità

Diletta Leotta e Francesco Monte sono una coppia? La risposta arriva proprio dalla giornalista e conduttrice sportiva, che spegne subito il gossip e toglie ogni dubbio: ‘Io e Francesco siamo amici, non so niente di queste voci’. Con queste parole la Leotta ha subito gettato acqua sul fuoco del gossip, dichiarandosi solo amica del bel Monte, che dalla sua non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Non ci resta che aspettare e vedere i nuovi eventuali sviluppi.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI