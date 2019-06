Dopo l’addio a Matteo Mammì, sembra che ci sia del tenero tra Diletta Leotta e Francesco Monte: ecco la clamorosa indiscrezione di queste ultime ore.

Proprio ieri vi avevamo parlato di una notizia di gossip davvero pazzesca: Diletta Leotta è ritornata single. Nonostante a Verissimo, la bella e sexy giornalista aveva detto di essere molto felice accanto a Matteo Mammì, sembra che la loro storia sia giunta al capolinea. Ovviamente, per il momento, non c’è stata alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Le sorprese, però, non terminano mai. Perché, a quanto pare, sembrerebbe che la bella Leotta abbia già ritrovato chi le fa battere il cuore. E parliamo di un volto molto conosciuto.

Diletta Leotta e Francesco Monte: indiscrezione bomba

Stando ad alcune voci di corridoio, infatti, sembra che tra Diletta Leotta e Francesco Monte (sì, potrebbe essere proprio lui) ci sia del tenero. Sono passate solo alcune settimane dalla fine della storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Giulia Salemi, eppure sembra che il tarantino abbia già ritrovato il sorriso. Sui social, infatti, ci sarebbero davvero molti indizi che sembrerebbero convalidare tale tesi. Tra cui, ovviamente, i numerosi ‘likes’ che l’ex gieffino sta digitando sotto le ultime foto della sexy giornalista di Sky. Certo, per ora non c’è alcuna conferma. Ma se così fosse, sarebbe davvero una notizia pazzesca. Non lo credete anche voi?

