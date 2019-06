L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed attuale compagna di Oscar Branzani Eleonora Rocchini si è lungamente sfogata su Instagram contro Raffaella Mennoia.

La vicenda ‘Angela Nasti-Alessio Campoli’ ha portato, ovviamente, delle grosse conseguenze. Non soltanto per la famosa e bella influencer napoletana. Che, come detto in un nostro recente articolo, su Instagram sta ‘perdendo’ followers in maniere considerevole. Ma anche al dating show Uomini e Donne. Sul web, infatti, sono diversi giorni che piovono critiche riguardanti la scelta dei tronisti. A detta di moltissima fan del programma, gli autori opterebbero sempre per delle persone già conosciute, famose. Che, quindi, non avrebbero alcun interesse di cercare l’amore vero. Bensì, notorietà. Ebbene. Uno di questi attacchi proviene proprio da Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice ed attuale compagna di Oscar Branzani.

Eleonora Rocchini contro Raffaella Mennoia: il duro sfogo su Instagram

Nonostante Eleonora Rocchini avesse lasciato una bella impronta a Uomini e Donne per la sua comicità e simpatia, i rapporti tra lei e Raffaella Mennoia non sono affatto idilliaci. Ed è proprio indirizzato a lei il duro sfogo, di ieri sera, su Instagram. Stando a quanto riferito dalla toscana, i rapporti tra lei e l’autrice del programma sono cambiati anni fa. Quando, per ovvi motivi di lavoro, la coppia non ha potuto partecipare ad una puntata speciale del programma dedicato ai giochi. A cui, come potrete senz’altro ricordare, vi hanno partecipato alcune coppie storiche dello show. Ecco. È proprio da qui, stando a quanto dice Eleonora, che Raffaella li abbia ‘allontanati’. Bloccando, addirittura, i loro numeri. Proprio per questo motivo, quindi, sorge una riflessione spontanea da parte dell’ex corteggiatrice: “Le uniche persone che non vi hanno preso in giro siamo noi. Eppure, però, non ci inviti mai nel programma”. È proprio questo, infatti, su cui batte Eleonora. Ovviamente, per adesso, non è ancora giunta la risposta di Raffaella. Ma ci sarà?

