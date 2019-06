Eliana Michelazzo ha rivelato su Instagram di essere vittima di uno stalker che dice di essere in possesso di video suoi: l’incredibile racconto dell’ex agente di Pamela Prati.

Non c’è proprio pace per Eliana Michelazzo. L’ex agente di Pamela Prati si dichiara vittima di un incredibile sistema di bugie e truffe messo in atto da Pamela Perricciolo, che avrebbe creato il profilo falso di Simone Coppi, con cui la Michelazzo ha avuto un relazione virtuale durata 10 anni, credendo che lui esistesse davvero. La versione dell’agente è stata però confutata dalla Perricciolo, secondo cui anche la collega era a conoscenza dell’inesistenza di Coppi. Una storia davvero intricata, a cui si è aggiunto da poco un nuovo tassello, con un’incredibile rivelazione di Eliana su Instagram.

Eliana Michelazzo rivela di essere vittima di uno stalker

Eliana Michelazzo continua, giorno dopo giorno, a dichiararsi estranea alla vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati, e soprattutto a sostenere di non essere a conoscenza dell’inesistenza di Simone Coppi. Tante sono le prove che l’agente pubblica su Instagram, dalle conversazioni ai messaggi vocali con Pamela Perricciolo, dove quest’ultima le parla di Simone Coppi come di un suo amico. Ora però, un nuovo problema sta assillando la Michelazzo.

A quanto pare Eliana riceve da alcune settimane dei messaggi da un profilo fake, che dice di essere il suo fidanzato di Verona e che presto la raggiungerà a Roma. Spaventata da questa situazione, l’agente ha raccontato tutto ai fan, chiedendo di segnalare il profilo in questione, e si è recata alla polizia postale per denunciarlo.

Ecco i messaggi da brivido dello stalker

Nelle conversazioni con Eliana, questa persona ha scritto di essere in possesso di alcuni suoi video e di conoscere il suo indirizzo di casa. Spaventatissima la Michelazzo, che ha pubblicato alcuni estratti di conversazioni che il profilo fake ha avuto anche con alcune sue fan page. ‘Non vuoi più che venga a Roma da te? Dovevo essere la tua estate’, scrive questa persona. ‘Se escono fuori dei video miei faccio un casino’, ha detto furente Eliana, che ha già fatto delle ipotesi su chi potrebbe esserci dietro questo finto profilo, senza però specificare a chi ha pensato.

