Elisa e gli Imagine Dragons insieme per Birds: un nuovo singolo, la canzone del momento.

Giovedì 20 giugno arriva una nuova canzone, un nuovo tormentone dell’estate 2019: Birds, il singolo di Elisa che, per la prima volta, collabora con gli Imagine Dragons. Elisa arriva da un periodo ricco di successi per lei: prima è stata scelta da Tim Burton per cantare e doppiare il film Dumbo, poi è stata scelta da Save The Children come ambasciatrice e ha persino visto la nascita di una Barbie a sua somiglianza. Come se non bastasse Elisa ha ottenuto il Disco di Platino per l’album Diari Aperti e per il singolo Se Piovesse il Tuo Nome. Il suo tour è stato un successo e oltre 50 date sono state completamente sold out. Ora, per luglio, è pronta per un tour internazionale e in autunno per un live nei palasport.

Birds, cosa sapere sugli Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons, dal canto loro, sono un vero e proprio fenomeno di musica rock, pop ed elettronica che hanno ottenuto un successo pazzesco con ogni loro disco. Dan Reynolds (voce, chitarra acustica, tastiera, percussioni), Wayne Sermon (chitarra elettrica e acustica, mandolino elettrico, percussioni, cori), Ben McKee (basso, tastiera, sintetizzatore, percussioni, cori) e Daniel Platzman (batteria, percussioni, viola, cori) sono gli Imagine Dragons e ora, insieme ad Elisa, danno vita al singolo Birds che, sicuramente, si ritaglierà un posto di tutto rispetto nelle classifiche mondiali.

Birds, cosa sapere sulla canzone di Elisa e degli Imagine Dragons

Birds, il nuovo singolo di Elisa e degli Imagine Dragons, come abbiamo detto, uscirà il 20 giugno 2019 ed è una vera e propria sorpresa attesissima dai fan che non vedevano l’ora di trovare i loro due eroi musicali insieme. Sicuramente la poliedricità di una artista come Elisa, abituata a confrontarsi con realtà internazionali come quelle inglesi e americane, sarà perfetta per unirsi agli Imagine Dragons in questo singolo che diventerà rapidamente un tormentone tutto nuovo per l’estate 2019. Siete pronti ad ascoltarlo? Segnate il 20 giugno sul calendario e per ora rimaniamo in attesa.

