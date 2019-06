Amici, Emma e Biondo si sono lasciati: l’annuncio della rottura tramite una diretta Instagram.

Qualche mese fa tra i due ex allievi di Amici sembrava esser tornato il sereno: dopo una piccola crisi fecero pace, per la gioia dei loro fan. Emma e Biondo si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nell’edizione 17: il trapper e la cantante hanno fatto sognare tutto il pubblico del programma con la loro storia d’amore. Dopo un anno e mezzo di storia, è arrivato l’annuncio che nessuno si sarebbe aspettato: i due volti noti del programma di Canale 5 si sono lasciati. A comunicarlo sono stati entrambi tramite una diretta Instagram. Ecco le loro parole.

È stato un fulmine a ciel sereno per i fan di Biondo ed Emma: i due hanno iniziato una diretta Instagram insieme, tramite il profilo di lei, ed hanno annunciato che la loro storia d’amore è giunta al capolinea.

Il trapper e la cantante, ex allievi di Amici, hanno pranzato insieme ed al momento del caffè, hanno iniziato a spiegare il motivo della loro improvvisa diretta. Comincia a parlare Biondo e spiega che tra loro è finita: “Ci vogliamo bene, siamo cresciuti grazie a questa relazione ma abbiamo deciso di prendere questa strada separati”. Emma Muscat, al suo fianco, ha aggiunto che per ora è la scelta migliore per le loro vite e che il bene che provano l’un per l’altro non cambierà. Il giovane trapper ha sottolineato che si sono lasciati in maniera molto matura e senza rancore: resteranno amici e colleghi e forse durante l’estate si rivedranno in giro per motivi lavorativi.

