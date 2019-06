Francesca De André e Gennaro Lillio stanno insieme dopo la fine del Grande Fratello, ma stando ad alcune indiscrezioni, la mamma di lui non gradirebbe la loro storia.

Francesca De André è stata la protagonista indiscussa del Grande Fratello 16. Il suo carattere e la sua storia hanno tenuto banco in quasi tutte le puntate del reality, con il pubblico diviso a metà tra i suoi sostenitori e quelli che non la apprezzano. Tante le liti con Cristiano Malgioglio nel corso del programma, così come gli scontri con gli altri concorrenti, ma nella casa Francesca ha creato anche delle amicizie e soprattutto ha conosciuto Gennaro Lillio, che ad oggi è il suo fidanzato. Una volta archiviata la storia con il suo ex Giorgio Tambellini, la De André fa coppia fissa con Gennaro, ma stando ad alcune indiscrezioni, la mamma di lui non gradirebbe la loro storia: vediamo cosa avrebbe fatto.

Potrebbe interessarti anche:

La mamma di Gennaro non approva Francesca De André? Ecco cosa avrebbe fatto

Francesca De André e Gennaro Lillio continuano la loro storia dopo il Grande Fratello 16. I due sono sempre insieme e si mostrano innamorati e affiatati. Un clamoroso retroscena però è spuntato in queste ore. A quanto pare, stando a un’indiscrezione lanciata dalla conduttrice radiofonica Giada Miceli, la mamma di Gennaro non sarebbe affatto contenta della relazione tra suo figlio e la De André, e non approverebbe la ragazza, probabilmente per il suo carattere forte e per le sfuriate che sono avvenute in casa anche con Gennaro.

La signora avrebbe addirittura messo dei ‘like’ a commenti negativi e di insulto contro Francesca, a conferma della sua antipatia nei confronti della ragazza. Tutto vero o soltanto pettegolezzi? Ad oggi non ci sono conferme né smentite da parte dei diretti interessati, si tratta solo di indiscrezioni e supposizioni, ma il gossip dilaga e si attendono ulteriori sviluppi in merito.

Per rimanere sempre aggiornato su Francesca De André e su tutti i protagonisti del Grande Fratello 16, CLICCA QUI