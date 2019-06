View this post on Instagram

Sono fiera della persona che sono. Non mi devo giustificare con nessuno e nemmeno sminuire qualcuno per sentirmi superiore. Nella mia vita conta chi ha lottato al mio fianco, chi mi ha protetto e chi ha dimostrato il valore delle parole che mi ha pronunciato. Chi pretende e nulla ha da dare, non fa per me. Chi chiede rispetto e non sa cosa sia portarlo, non ha per me i requisiti adatti per stare nella mia vita. Le comparse non mi piacciono, a me piacciono le presenze, ma quelle vere, concrete e soprattutto sincere. #buongiornocosì #lamiaverità #grazie #viadoro