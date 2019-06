Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro criticato per il riavvicinamento con Martina Nasoni: la sua risposta spiazza i fan.Ecco le sue parole su Instagram.

Quella tra Martina e Daniele è stata la coppia più turbolenta dell’ultima edizione del Grande Fratello. Anche perché, diciamolo, una vera coppia non lo sono mai stati. Dopo un breve flirt iniziale infatti, il bel veronese sembra essersi allontanato sempre di più da Martina che però, nel frattempo, non ha mai nascosto il suo interesse verso di lui. Ma, a telecamere spente, sembra che qualcosa tra la vincitrice del GF e Daniele sia cambiato. Dopo la fine del reality, i due sembrano passare tanto tempo insieme, a partire dalla ‘misteriosa notte’ della festa ufficiale del GF. Ma l’improvvisa vicinanza di Daniele a Martina ha sollevato alcune polemiche. Alle quali Daniele ha deciso di rispondere. Scopriamo cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello 16, Daniele si avvicina a Martina ma viene criticato: la sua reazione

Martina Nasoni non sembrava avere speranze con Daniele. Ma , fuori dalla Casa più spiata d’Italia, il bel veronese sembra essersi sciolto. I due ex gieffini passano molto tempo insieme, mostrandosi spesso sui social. Non a tutti però fa piacere la loro ‘vicinanza’. C’è chi ha più di un dubbio sull’improvviso cambio di rotta di Daniele, che potrebbe aver deciso di frequentare Martina solo perché quest’ultima ha vinto il GF. Un’accusa pesante, che dipinge Daniele come un calcolatore, che ‘utilizza’ Martina per avere maggiore visibilità. Ma il veronese non ci sta. E decide di rispondere alle critiche a suo modo, con una frase breve e concisa. Ecco cosa ha scritto nella sua storia di Instagram:

Insomma, la vita non è un film, è molto più imprevedibile. Ci sta, quindi, che Daniele abbia cambiato idea e abbia deciso di frequentare Martina senza gli occhi indiscreti delle telecamere. E voi che ne pensate, vi piace questa coppia?

Per tutte le ultime news su Daniele e Martina e gli altri concorrenti del GF 16 CLICCA QUI