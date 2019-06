Giulia Cavaglià è al mare in questi giorni senza Manuel Galiano: su Instagram arrivano le critiche contro l’ex tronista di Uomini e Donne.

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono una delle nuove coppie di Uomini e Donne. La loro storia sembra procedere a gonfie vele, a differenza di quello che è accaduto alla sua ex ‘collega’ Angela Nasti, che invece ha lasciato la sua scelta dopo appena due settimane. Giulia e Manuel stanno bene e spesso si mostrano insieme e innamorati su Instagram, ma alcuni fan non sono convinti della sincerità di Giulia, e la accusano di farsi vedere con Manuel solo nelle occasioni ‘ufficiali’, passando in realtà la maggior parte del tempo solo con i suoi amici. L’ultima foto pubblicata dall’ex tronista, ha ricevuto diverse critiche per questo motivo: vediamo cosa è successo.

Giulia Cavaglià, ecco il perché delle critiche sotto la sua foto sexy

Giulia Cavaglià ha pubblicato una foto che la ritrae in costume in una posa super sexy. Stesa su un muretto che affaccia sul mare con in testa un cappello di paglia, Giulia indossa un costume pezzo intero molto scollato sulla schiena a anche sul davanti, ed assume una posa da vera sirenetta, come ha scritto lei stessa nella didascalia della foto, che mette in risalto il suo fisico magro e scolpito. Ma se molti hanno apprezzato la bellezza dello scatto e del soggetto, non sono mancati anche i commenti di critica nei confronti dell’ex tronista.

Giulia si trovava in Costa Azzurra per un week end di mare con degli amici, senza il fidanzato Manuel Galiano. Ecco allora le critiche dei fan, che dopo il ‘caso’ di Angela Nasti, hanno cominciato a dubitare anche di lei: ‘Non è andata a Ibiza per non svelare l’arcano, ma sta facendo le stesse cose di Angela’, ha scritto qualcuno. ‘Manca poco e si lasceranno anche loro’, ha insinuato qualcun altro. Tanti i dubbi del pubblico sulla neo coppia, che però dal canto suo non risponde, né da segni evidenti di crisi. Anzi! Nei giorni scorsi ci sono state anche le presentazioni ufficiali alle rispettive famiglie, e i due ragazzi si professano felici e innamorati.

