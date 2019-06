Giulia De Lellis sta per incidere un disco con la collaborazione di Rudy Zerbi? Ecco cosa è successo nel loro incontro.

Giulia De Lellis è uno dei fenomeni del momento. La sua vita privata, così come la sua carriera, sono nell’occhio del ciclone e tutti vogliono sapere tutto di lei. Dopo la fine delle relazioni con Andrea Damante e Irama, ora la De Lellis sta frequentando Andrea Iannone, con il quale ha trascorso dei giorni a Barcellona, facendosi vedere anche insieme al fratello di lui. Ma l’ufficialità della storia con il motociclista non è l’unica cosa che interessa al pubblico, concentrato anche sui nuovi progetti lavorativi dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Vediamo cosa ha raccontato lei stessa nelle storie su Instagram riguardo al futuro.

Giulia De Lellis sta per incidere un disco? Ecco la verità

Giulia De Lellis ha raccontato nelle sue ultime stories, di aver avuto un incontro con Rudy Zerbi, discografico e professore di canto nella scuola di ‘Amici’, per incidere presto un disco interamente scritto da lei. ‘Sapete che leggo poco, ma che amo scrivere’, ha detto Giulia, raccontando di aver invitato una cinquantina di persone per dare la notizia ufficiale che presto la sentiremo anche cantare in un disco tutto suo. Ma è la verità? In realtà no, Giulia stava chiaramente scherzando, perché, come ha raccontato nelle storie successive, ha incontrato un gruppo di persone per raccontare la sua storia e parlare del suo lavoro, e l’evento è stato organizzato proprio da Rudy Zerbi. Ecco cosa ci facevano insieme!

Piccolo incidente per Giulia nella sua casa di Verona

Giulia De Lellis non inciderà un disco, ma ha semplicemente incontrato Rudy Zerbi per un evento a cui è stata ospite per parlare alla gente del suo lavoro. Finalmente di ritorno a Verona per qualche ora, prima di ripartire per nuovi impegni lavorativi, l’influencer ha avuto un piccolo incidente: è rimasta chiusa fuori casa, probabilmente per un problema alla serratura o per aver semplicemente dimenticato le chiavi: ‘Vedo che me la state tirando in tutti i modi’ – ha detto in tono ironico – ‘ma non vi preoccupate, che in un modo o nell’altro a casa ci entro, a costo di sparare sulla serratura’.

