Le Donatella sanno come incantare i fan: Giulia e Silvia Provvedi pubblica su Instagram uno scatto in costume davvero mozzafiato.

Mai scontate e mai banali le due sorelle Giulia e Silvia Provvedi. Ritornate da una super vacanza spagnola, le Donatella sono ritornate alla vita di tutti i giorni piena di impegni lavorativi e di shooting fotografici. Certo, con il caldo che fa, appena possono trascorrono qualche ora a mare. E fanno più che bene. Lo testimonia, infatti, una delle ultime foto pubblicate sui loro profilo Instagram ufficiale. Le due gemelli, come dicevamo, continuano a godersi questo caldo sole estivo. Non sappiamo con certezza dove si trovino, ma, da come si evince dallo scatto, sono al mare.

Giulia e Silvia Provvedi su Instagram: la foto al mare conquista tutti

Non è affatto un periodo sereno per Giulia Provvedi. Solo pochi giorni fa, infatti, la giovane cantante ha annunciato su instagram la fine della sua relazione d’amore con Pieluigi Gollini. Non sappiamo, ovviamente, i motivi della loro rottura. Ma sembra che, nonostante la delusione, la bionda de Le Donatella abbia ritrovato il sorriso. Merito, senza alcun dubbio, di sua sorella Silvia. Il legame tra di loro, com’è giusto che esista tra due sorelle, è davvero unico. Lo hanno testimoniato anche durante la loro precedente partecipazione a L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. Ma continuano, inoltre, a ribadirlo giorno dopo giorno su Instagram. Numerose, infatti, sono le foto insieme. In cui si mostrano, ai loro attenti e accaniti sostenitori, davvero affiatate e in simbiosi. Come in quest’ultimo scatto, riproposto anche in alto. Le due giovani cantante sono al mare abbracciate e più complici che mai. Tuttavia, oltre a questo loro profondo legame, ciò che cattura l’attenzione di tutti sarà, senza alcun dubbio, la loro perfetta forma fisica. Sembra, infatti, che questi due costumi sembrano disegnati apposta per loro. Lo testimoniano, a tal proposito, i numerosi ‘likes’ e commenti ricevuti in pochissimo tempo.

