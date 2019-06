L’ex gieffina Guendalina Canessa, sotto l’ultimo post su Instagram, è stata duramente invasa dalla critiche: il motivo riguarda Erica Piamonte.

L’ex moglie di Daniele Interrante Guendalina Canessa è, senza alcun dubbio, un personaggio davvero controverso. Con il suo modo di fare schietto, sincero e senza peli sulla lingua ha la possibilità, infatti, di scatenare delle vere e proprie polemiche. Così come all’inizio del suo percorso al Grande Fratello 16. Impossibile, infatti, dimenticare lo scontro con Francesca De André. Una volta uscita dalla casa, però, le polemiche non si sono affatto placate. Anzi. Sotto l’ultimo post su Instagram, l’ex gieffina è stata invasa dalla critiche. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio cos’è successo. E per quale motivo, i suoi followers si sono scagliati contro di lei.

Potrebbe interessarti anche:

Guendalina Canessa invasa dalle critiche: il motivo riguarda Erica Piamonte

Sappiamo tutti che, all’interno della casa del Grande Fratello, Erica Piamonte si è legata particolarmente a Gaetano Arena. Sembrava che tra i due ci fosse feeling. Fino a quando, però, il giovane ragazzo ha sbagliato nei confronti della toscana. Da quel momento, nonostante il perdono della Piamonte, il rapporto tra di loro sembra essersi arrestato. Ma usciti dalla casa del Grande Fratello, cosa sarà successo tra di loro? Beh, ovviamente non lo sappiamo. Nessuno dei due, infatti, sembra essere esplicativo al riguardo. Ma sembra che, Guendalina Canessa, stia facendo da intermediario tra i due. Recentemente, infatti, l’ex gieffina aveva dichiaratamente suggerito ad Erica di credere alla parole di Gaetano (ovviamente, non sappiamo a cosa si riferisca). E proprio ieri, poi, l’ha taggata in una foto in cui era in compagnia con il ragazzo, dicendo che mancava solo lei a concludere la serata. Ecco. È proprio questa frase che ha scatenato le critiche su Instagram. Sono stati tantissimi, infatti, i fan che si sono schierati contro Guendalina. Dicendole di non immischiarsi negli affari di cuore di Erica.

Da come si può vedere quindi, Guendalina ovviamente ha risposto a tali critiche e tali insinuazioni. Definendosi un po’ come la dottoressa Stranamore. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo.

Per ulteriori news su tutti i personaggi del Grande Fratello —> clicca qui