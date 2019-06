Chi è Nacho Palau, ex compagno del famoso cantante Miguel Bosé? Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che occorre sapere: età, lavoro e vita privata.

Miguel Bosé è senza alcun dubbio uno dei maggiori cantanti di rilievo all’interno del panorama musicale internazionale. La sua carriera è iniziata nel 1975 con il singolo ‘Soy’. E, da quel momento, Miguel è stato un vero e proprio treno. Riuscendo a diventare, così, una vera e propria star in terra spagnola e non solo. Della sua vita privata, sappiamo che è omosessuale. E che, fino all’estate del 2018, era sposato con Nacho Palau. La loro storia d’amore è durata ben 7 anni. Fino a quando, però, solo un anno fa, hanno deciso poi di separarsi. Ebbene. Ma conoscete proprio tutto di Nacho? No? Beh, questo è l’articolo adatto a voi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex compagno di Miguel Bosé. A partire, quindi, dall’età. Fino a poi al suo lavoro e vita privata.

Chi è Nacho Palau: tutto quello che c’è da sapere sull’ex compagno di Miguel Bosé

Nacho Palau, ex compagno di Miguel Bosé, è nato a Valencia. Ed ha 49 anni. Il suo lavoro è completamente differente da quello del famoso cantante spagnolo. Nacho, infatti, è un noto e rinomato scultore. Trasferitosi, poi, per lavoro a Panama. È proprio qui, infatti, che la coppia, dopo essersi conosciuta, è venuta a vivere. Nonostante entrambi siano molto riservati e vogliano, a tutti i costi, mantenersi lontani dai riflettori, la loro è stata una bellissima storia d’amore. Sia Miguel che Nacho, insieme ai loro 4 figli, hanno creato una splendida famiglia. I primi due figli, infatti, sono arrivati nel 2007. E sono nati mediante l’utero in affitto. Gli altri due, invece, sono arrivati nel 2009. Insomma, una famiglia, come dicevamo, davvero perfetta. Tuttavia, però, a rompere l’equilibro di questa armonia ci pensano Miguel e Nacho. L’anno scorso, infatti, i due hanno annunciato la separazione. Ma ciò che, però, ha destato più scalpore è stata la loro decisione di voler separare a tutti i costi i bambini. Nacho, ritornato a Valencia, ha portato con sé Diego e Tadeo. Mentre Miguel ha con sé Ivo e Telmo. Una decisione che, come dicevamo precedentemente, ha scosso un po’ l’opinione pubblica. Anche se bisogna ammettere che, in tutti i modi, i due genitori hanno dichiarato che i quattro fratelli continueranno ad avere rapporti tra di loro.

