L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Nicolò Ferrari, dopo il grave lutto dei giorni scorsi, è ritornato su Instagram con un messaggio davvero commovente.

Nicolò Ferrari è stato, senza alcun dubbio, uno dei corteggiatori più apprezzati dal pubblico di Uomini e Donne. Con aspetto da principe delle favole e modi da galantuomo, l’ex concorrente di ‘Riccanza’ ha conquistato tutti. Subito dopo il suo percorso a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore di Nilufar Addati e di tentatore a Temptation Island Vip, il suo percorso è stato tutto in salita. Soprattutto sui social. Pensate, su Instagram il giovane modello conta all’incirca 422 mila followers. Insomma, dei numeri davvero assurdi. Tuttavia, però, in questi giorni, Nicolò non è stato molto attivo sui social. In seguito, soprattutto, ad un grave lutto che lo ha colpito poche settimane fa.

Nicolò Ferrari dopo il lutto: il post su Instagram

Poche settimane fa, come dicevamo, il giovane Nicolò Ferrari ha subito un grave lutto. Suo nonno, infatti, è venuto a mancare. Per sopperire ad una mancanza ci vuole, ovviamente, del tempo. E così il ragazzo, per stare accanto alla sua famiglia e elaborare il lutto, ha voluto completamente assentarsi dai social per qualche giorno. Solo ieri, però, ha deciso di ritornarvi. Scrivendo, tra l’altro, un messaggio davvero emozionante e commovente. Ovviamente, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ringrazia, principalmente, tutti i followers che, anche con un semplice messaggio, gli sono stati vicino in questo tragico momento. “Vi sento vicini e leggere i vostri messaggi mi da tanta forza”, scrive Nicolò. Verranno momenti molto duri, ma il giovane Ferrari è certo che, con l’aiuto della sua famiglia e dei suoi cari ed affezionati followers, riuscirà a superare questo momento. Forza!

