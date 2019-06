Pamela Prati potrebbe finalmente approdare nello studio di ‘Live-Non è la D’Urso’ come ospite per l’ultima puntata del programma, ma lo farà a una sola condizione: vediamo quale.

Pamela Prati continua a far parlare di sé dopo l’incredibile e infinito caso del suo finto matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone. La storia della Prati ha dell’assurdo, anche perché partendo dalle sue nozze inesistenti, è stato smascherato un intero sistema di bugie e inganni, che riguarda in particolare la sua ex agente, Pamela Perricciolo, accusata da diversi vip, e non solo, di aver inventato falsi profili per adescarli su Internet e farli innamorare di persone in realtà mai esistite. Tra le persone ingannate ci sarebbe anche Pamela Prati, che si definisce parte lesa in tutta questa rete di bugie. Ora, un nuovo capitolo della storia potrebbe aprirsi: vediamo cosa sta per succedere.

Pamela Prati ospite da Barbara D’Urso a una sola condizione: ecco quale

Pamela Prati potrebbe tornare in tv a raccontare la sua verità, dopo aver fatto una prima confessione a Verissimo. L’ex soubrette potrebbe essere ospite da Barbara D’Urso per l’ultima puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’, a raccontare finalmente la verità in un’intervista di addirittura 50 minuti, faccia a faccia con la conduttrice del programma. Già la settimana scorsa la Prati avrebbe dovuto rispondere alle domande della D’Urso, ma non si presentò in studio per una serie di condizioni da lei richieste, che la produzione aveva deciso di non accettare.

Questa settimana la redazione di ‘Live-Non è la D’Urso’ ci ha riprovato e pare che la Prati abbia accettato di comparire in tv, ma ad una sola condizione: poter parlare in presenza del suo avvocato, Lina Caputo. Cosa dovrà dire di così importante e delicato Pamela, per richiedere addirittura la presenza del suo legale? Non è dato saperlo, almeno fino a mercoledì, quando si saprà con certezza se le indiscrezioni lanciate dal settimanale ‘Chi’ sono fondate e se quindi la Prati si presenterà realmente in studio da Barbara D’Urso a raccontare la verità su questa oscura vicenda.

