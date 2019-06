Quella tra Romina Power e Loredana Lecciso è una delle rivalità femminili più accese nel mondo dello spettacolo. Durante un ultimo incontro Romina ha dimostrato che le voci sull’odio tra di loro sono vere. Vediamo perché.

Romina Power e Loredana Lecciso sono due donne dello spettacolo da sempre in competizione. Il motivo di tanto astio tra di loro è il cantante Albano Carrisi, che è stato sposato con entrambe. Romina, nonostante la sua storia con Albano fosse finita da molti anni, non aveva accettato il suo secondo matrimonio con la showgirl Loredana, forse a causa della differenza d’età tra i due. Neanche le figlie di Romina e Albano sono in buoni rapporti con Loredana ma questo clima poco felice per la famiglia allargata si è inasprito da quando c’è stato un riavvicinamento lavorativo e affettivo tra Albano e Romina. Infatti i due sembrano, dopo anni, aver superato i cattivi rapporti tra di loro sorti in seguito alla tragica scomparsa di Ylenia Carrisi negli USA, figlia dei due cantanti. Loredana pare essere stata tra i primi a vedere la riunione tra i due ex non solo come un amichevole riappacificazione tra due persone che hanno condiviso un tratto della loro vita professionale e matrimoniale insieme ma come un vero e proprio interesse sentimentale. Questo non le è andato giù e ha scatenato una profonda gelosia di Loredana verso Romina.

Romina Power e Loredana Lecciso: la fuga improvvisa

Secondo Dagospia, le due prime donne si sarebbero ritrovate nello stesso posto, per caso. Nel lussuoso hotel della catena Hilton a Roma, Romina si trovava lì proprio con una delle sue figlie Romina Junior mentre Loredana era nell’hotel per motivi lavorativi, precisamente per un servizio fotografico. Qui sarebbe avvenuto un episodio davvero imbarazzante: le due Romina si sarebbero trovate di fronte la Lecciso nel corridoio e, non solo non l’avrebbero salutata, ma pare che siano letteralmente scappate via. Un gesto, forse un po’ infantile, che rivela però la grande tensione che esiste fra le donne di Albano.

