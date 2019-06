L’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta è ancora nel mirino dei suoi ‘haters’: la sua risposta, ancora una volta però, zittisce tutti.

È stata una delle troniste più ‘accattivanti’ della storia di Uomini e Donne. Rosa Perrotta, compagna di trono di Desirè Popper, ha saputo distinguersi per il suo carattere forte e, soprattutto, peperino. La bella campana, infatti, durante il suo percorso nel famoso dating show di Canale 5, non ha mai perso occasione per rispondere alle accuse e offese che le venivano rivolte. Soprattutto, quando si credeva che l’ex tronista avesse una ‘relazione clandestina’ con uno dei suoi corteggiatori. Uscita dal programma televisivo, Rosa è cambiata ben poco. Tanto che, diverse volte, è stata protagonista di alcuni battibecchi social. Come quest’ultimo. Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Rosa Perrotta nel mirino degli ‘haters’: la risposta di lei vince su tutti

Rosa Perrotta, insieme al suo compagno e futuro marito Pietro Tartaglione, sta vivendo uno dei momenti più belli e desiderati da ogni donna di questa Terra. È in attesa, infatti, del suo primo figlio. Domenico, è questo il nome del suo piccolo, nascerà tra poche settimane. E, com’è giusto che sia, mamma Rosa e papà Pietro non vedono l’ora di conoscerlo. A ‘rovinare’ questo bel momento, però, ci pensano i suoi ‘haters’. Che non solo sono soliti a criticarla in tutto e per tutto. Ma polemizzano anche sulla sua abitudine di postare numerose foto con il pancione in bella mostra. Com’è accaduto, insomma, poche ore fa. Dopo aver pubblicato questa deliziosa foto in costume, tra l’altro anche riproposta in alto, la bella campana ha dovuto leggere alcuni commenti davvero assurdi. C’è chi, infatti, incita il piccolo a nascere il più presto possibile, perché non sopporta più Rosa in queste foto. Insomma, come dicevamo dei commenti davvero inappropriati. A cui, ovviamente, Rosa non tarda mai a rispondere.

Da come si può vedere quindi, la risposta di Rosa è davvero molto chiara. Numerose faccine che ridono racchiudono appieno la noncuranza di tali commenti.

