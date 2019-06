Tiziano Ferro festeggia i suoi 40 anni con TZN 2020, un mega tour che lo vedrà impegnato nei più importanti stadi d’Italia per i prossimi mesi. Ecco tutte le date, i prezzi dei biglietti, come e dove acquistarli.

Tiziano Ferro sta per compiere 40 anni e vuole festeggiare in grande stile: con un mega tour che prende il nome di TZN 2020 negli stadi più importanti d’Italia. Sarà qualcosa di veramente fantastico per i suoi fan. Si prospettano date già sold out nei prossimi giorni. Tiziano Ferro ha da poco lanciato il suo nuovo album “Accetto miracoli” e la notizia del mega tour non poteva che portare a mille l’umore dei suoi ‘seguaci’. “Il 2020 sarà l’anno dei miei 40 e voglio festeggiarlo con voi” il messaggio di Tiziano Ferro su Twitter, con cui annuncia che nei prossimi mesi ci saranno degli eventi imperdibili in tutta Italia. Tra gli hashtag anche #tzn2020 e #prevendita, con un link in allegato nella descrizione del tweet che postiamo di seguito:

Il 2020 sarà l’anno dei miei “40” e voglio festeggiarlo insieme a voi, con tutti i successi che hanno caratterizzato questi anni insieme.#tzn2020 #prevendita #tourhttps://t.co/BEcALqwYaJ pic.twitter.com/cFzbCLJbCs — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) June 17, 2019

Tiziano Ferro annuncia il mega Tour TZN 2020: date, prezzi, biglietti

Dove si esibirà Tiziano Ferro in questo tour che ha appena annunciato? In quali città si esibirà? In quali stadi? Dove comprare i biglietti? E quanto costano? Domande più che lecite per i fan che non vogliono perdersi l’evento nella propria città. Di seguito un elenco di tutte le date del tour di Tiziano Ferro con relativi costi dei biglietti:

30 maggio: Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

1 Settore Numerato: € 71,30

2 Settore Numerato: € 63,25

3 Settore Non Numerato: € 46

Prato Gold: € 59,80

Prato: € 51,75

1 Settore Numerato: € 80,50

2 Settore Numerato: € 65,55

3 Settore Numerato: € 62,10

4 Settore Numerato: € 57,50

5 Settore Numerato: € 48,30

6 Settore Numerato: € 41,40

Prato Gold: € 59,80

Prato: € 51,75

1 Settore Numerato: € 80,50

2 Settore Numerato: € 71,30

3 Settore Numerato: € 62,10

4 Settore Numerato: € 41,40

Prato Gold: € 59,80

Prato: € 51,75

1 Settore Numerato: € 80,50

2 Settore Numerato: € 69

3 Settore Non Numerato: € 51,75

4 Settore Numerato: € 46

5 Settore Non Numerato: € 43,70

Prato Gold: € 57,50

Prato: € 51,75

1 Settore Numerato: € 80,50

2 Settore Numerato: € 69

3 Settore Numerato: € 59,80

4 Settore Numerato: € 52,90

Prato Gold: € 59,80

Prato: € 51,75

5 Settore Numerato: € 48,30

1 Settore Numerato: € 74,75

2 Settore Numerato: € 59,80

3 Settore Non Numerato: € 51,75

4 Settore Non Numerato: € 41,40

Prato Gold: € 59,80

Prato: € 51,75

2 Settore Numerato: € 69

4 Settore Numerato: € 57,50

5 Settore Non Numerato: € 46

6 Settore Non Numerato: € 41,40

Prato Gold: € 59,80

Prato: € 48,30

1 Settore Numerato: € 80,50

2 Settore Numerato: € 63,25

3 Settore Numerato: € 57,50

4 Settore Numerato: € 51,75

5 Settore Numerato: € 48,30

6 Settore Non Numerato: € 41,40

Prato Gold: € 51,75

Prato: € 46

7 luglio: Modena, Stadio Braglia

1 Settore Numerato: € 80,50

2 Settore Numerato: € 74,75

3 Settore Numerato: € 62,10

4 Settore Numerato: € 41,40

Prato Gold: € 59,80

Prato: € 51,75

1 Settore Numerato: € 69

Prato Gold: € 57,50

Prato: € 49,45

1 Settore Numerato: € 80,50

2 Settore Numerato: € 71,30

3 Settore Numerato: € 59,80

4 Settore Numerato: € 43,70

Prato Gold: € 59,80

Prato: € 51,75

Biglietti Tour Tiziano Ferro TZN 2020 | Come e dove acquistarli

In genere, biglietti per concerti di questo tipo sono acquistabili online. Di sicuro saranno già tantissimi quelli venduti ma se si procede con tempestività, forse, qualcosa la si può trovare ancora. Su TicketOne i biglietti sono già acquistabili e, anzi, stando a quanto si legge sul sito ufficiale, dovrebbero esserne rimasti pochi. I biglietti per TZN 2020 sono acquistabili online sul portale telematico di TicketOne in ogni momento della giornata oppure tramite call center a partire dalle ore 11.00 di lunedì 17 giugno. Per evitare fenomeni come il bagarinaggio, il sito specifica che ogni cliente potrà acquistare un massimo di due biglietti.

Tour TZN 2020: l’incontro ufficiale con il fanclub

Tiziano Ferro è molto vicino ai suoi fan. Con loro ha un rapporto particolare. Nonostante sia una persona riservata, per un’artista è sempre molto importante essere a contatto con le persone che lo sostengono. Di tanto in tanto, Tiziano organizza degli incontri con i fanclub ed anche prima dell’uscita del disco “Accetto miracoli” l’ha fatto. Ai fan più accaniti viene data, ogni volta, la possibilità di ascoltare i brani del disco in anteprima. Un gesto eccezionale che in tanti apprezzano.

