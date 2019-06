Francesco Totti sta per dire addio (?) alla Roma ed Ilary Blasi per iniziare nuove avventure in televisione. C’è un retroscena che non tutti hanno notato, un cambiamento a cui non tutti hanno fatto caso, spuntato fuori proprio nell’ultimo periodo.

Francesco Totti ed Ilary Blasi sono una coppia molto unita. Sempre più. Mantengono la giusta distanza dai social ma sono sempre vicini alla gente. Preferiscono il contatto ‘vero’ con le persone, forse. E forse è proprio per questo che li vediamo in giro, a cena, a pranzo, con gli amici di sempre. A ballare, a divertirsi, o semplicemente seduti al ristorante. E’ così che festeggiano i compleanni ed è così che amano vivere. Ultimamente, Totti è stato al centro di diverse ‘voci’. Voci che riguardano il calcio ed un suo probabile addio alla Roma. La società che l’ha cresciuto professionalmente e a cui lui ha dato tanto. Tantissimo.

Cosa è successo a Totti ed Ilary Blasi nell’ultimo periodo?

Non hanno mai usato i social così tanto. Non li abbiamo mai visti in tutte queste foto su Facebook ed Instagram. Francesco Totti ed Ilary Blasi sono sempre più uniti ed innamorati, lo testimoniano anche i messaggi che sono arrivati sul telefono della bionda showgirl durante la serata ad Amici. Proprio nell’ultimo periodo, tuttavia, abbiamo notato che i due hanno cominciato a smanettare un po’ in più sui social. Per un motivo o per l’altro, sono aumentati i post della coppia.

Totti ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla sua posizione. Una posizione un po’ scomoda e che sicuramente gli avrà dato qualche grattacapo. Ilary Blasi invece si è data alla pazza gioia pubblicando delle foto su Instagram delle sue pettinature. Ma la foto più bella di tutte, quella che veramente avrebbe meritato tutti i ‘mi piace’ del mondo, è questa qui:

Un bacio tenero. Il bacio tra una coppia che sta insieme da anni e che si ama alla follia. Lei, sempre molto sensuale. Lui, con quello sguardo che sa di ironia e quel mezzo sorriso accennato. Insomma, una coppia su cui si potrebbero costruire delle fantastiche serie TV. Due personaggi televisivi che insieme, davanti alle telecamere, di sicuro farebbero faville. Chissà, magari, si potrebbero aprire le porte della tv per entrambi. Stavolta, però, come coppia e non ognuno per conto suo. Già immaginiamo le risate!

