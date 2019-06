Vasco Rossi, tutto sul cantante: etá, figli, canzoni più famose e vita privata. Tutto quello che non sai sulla rockstar più amata d’Italia.

Lui per i fan è un vero e proprio maestro di vita. Provocatore, irriverente, senza filtri. Vasco Rossi non è un semplice cantante: è una vera e propria icona, simbolo di quella ‘vita spericolata’ e ma banale in cui milioni di fan si sono rivisti. Ora il rocker è pronto per completare il suo Tour 2019 dopo San Siro approdando in Sardegna, ma sbarca anche intv con un documentario. Conosciamolo meglio quindi! Nato a Zocca, sull’appennino modenese, il 7 febbraio del 1952, è lì che il piccolo Vasco vivrà la sua infanzia. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e la vita privata del mitico Blasco.

Vasco Rossi, canzoni: biografia, carriera e album

Vasco deve il suo nome al papà Giovanni Carlo: un omaggio a un amico morto in Germania. Un nome che, oggi, rappresenta il rocker più amato d’Italia. Sin da adolescente, il cantante ha mostrato il suo animo ribelle. La tentata fuga dal collegio ne è una prova. Vasco deciderò nel 1972 di proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Pedagogia a Bologna. Ma la sua vena creativa non era ‘soddisfatta’ della sua scelta. Fu così che iniziò un percorso che si è rivelato decisivo per la sua carriera, quello delle radio libere. Ne fonda una tutta sua con un gruppo di fedelissimi amici nel 1975, ma è due anni dopo che esce il suo primo disco Jenny e Silvia. Il grande successo arriverà nel 1979, quando la sua Albachiara, presentata al ‘Bussoladomani’ di Viareggio, conquista tutti.

Ma in concomitanza al successo, arrivano anche gli eccessi: alcool, droga e dipendenze varie. Vasco non ne ha mai fatto un mistero, anzi. La sua ‘vita spericolata’, tanto criticata da molti, è stata comunque parte della sua grandezza. Per Vasco il ‘tossicodipendente’ è colui che dipende da qualsiasi cosa: una donna, sesso, droga, amore. Quel che è certo è che è una persona fragile. Ma la droga gli creerà problemi anche con la giustizia: negli anni ’90 Vasco viene arrestato per spaccio. Ma i ‘suoi guai’ sembrano non fare altro che ispirarlo. Ai problemi e alle critiche Vasco ha risposto come meglio sapeva fare, con la sua musica. Gli anni 90 sono il decennio di capolavori come C’è chi dice no, Liberi Liberi, Canzoni per me, Rewind. Un successo quello del rocker che crescerà sempre di più nel corso degli anni, che culmina nel concerto storico del 2017 a Modena, per festeggiare i 40 anni di carriera: il cantante si è esibito davanti a 220 mila spettatori. Un record assoluto.

Vita privata Vasco Rossi: figli e moglie

Una vita burrascosa quella di Vasco, che si riflette anche nella sua vita privata. Ma quando si spoglia dai panni della rockstar, Vasco diventa un padre affettuoso e amorevole. “Ho pensato che la cosa più spericolata che potesse fare una rockstar come me era una famiglia”. Vasco Rossi ha una famiglia, formata da Luca, nato nel 1991 dalla sua fidanzata storica Laura Schmitd, con cui è convolato a nozze nel 2012. Ma non tutti sanno che la rockstar ha anche altri due figli. Il più grande si chiama Davide,è nato nel 1986 a Pagani, dalla ‘Gabri’ a cui il Komandante ha dedicato una canzone. Infine, c’è Lorenzo nato nel 1986 ma riconosciuto dal papà sono nel 2003. Per Vasco, i suoi figli sono tutto: il suo punto debole e nello stesso tempo la sua energia.

Concerti Vasco Rossi: il live più belli

I fan del Blasco hanno potuto godere di un nuovo pazzesco tour estivo nel 2019, il VascoNonStop Live 2019. Il tour è partito a Maggio a Lignano, per poi passare alle 6 attesissime date di Milano. Restano i due appuntamenti del 18 e 19 giugno all’Arena Fiera di Cagliari. Come sempre, Vasco ha ottenuto un successo incredibile: oltre 350 mila spettatori e sold out in tutte le sei date al San Siro di Milano. Che diventano un documentario: andrà in onda su Canale 5.

