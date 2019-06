Chi è Adele Sammartino, la giovane napoletana che rappresenterà l’Italia nel Mondo: vita e curiosità

Miss Mondo Italia 2019 è Adele Sammartino. La giovane miss, che prenderà parte alla finale del 7 Dicembre in Thailandia, è nata ai piedi del Vesuvio. Eletta il 15 Giugno tra le 50 partecipanti che hanno sfilato a Gallipoli, sarà lei a portare fiera la fascia tricolore. Il concorso che l’ha vista uscire da reginetta, sarà trasmesso in onda questa sera, 18 Giugno 2019, dall’emittente nazionale Donna TV. Alla conduzione Giorgia Palmas, che ha vestito la stessa fascia della campana ormai anni fa, accompagnata dal commento di numerosi ospiti, tra cui Filippo Magnini, Alessandro Cecchi Paone, Luca Abete, Bianca Atzei e Pino Campagna.

Adele Sammartino, ecco chi è Miss Mondo Italia 2019. Curiosità e vita privata della giovane campana

Adele Sammartino, psicologa di 23 anni è originaria di Castellamare di Stabia (Napoli) e residente a Pompei. Occhi nocciola e lunghi capelli castani, alta 1.75, amante del fitness e di Ligabue. Bella ma non solo, Adele ha da poco conseguito la laurea in scienze e tecniche psicologiche all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è intenzionata a continuare gli studi in criminologia o psicologia clinica. Fidanzata con Giovanni e prima di tre figli, ha dedicato la vittoria a chi da sempre le sta accanto, con un occhio di riguardo a quel papà che l’ha sempre incoraggiata senza mai farla salire su alcun piedistallo. “Dedicato a Te… Papà!” è l’incipit del messaggio che compare sul suo profilo Instagram in seguito alla vittoria, per i sacrifici e l’incoraggiamento, per l’amore ricevuto; lo stesso che proverà a trasmettere su quel palco lontano nel giorno della finale, portando alto l’onore del Bel Paese.

