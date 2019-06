Angela Nasti e Alessio Campoli potrebbero stare in fase di riavvicinamento: ecco alcuni indizi su Instagram che stanno facendo sognare i fan della coppia.

Angela Nasti e Alessio Campoli sono durati davvero pochissimo dopo la loro uscita dagli studi di Uomini e Donne. Dalla scelta della giovane napoletana, che ha preferito Alessio a Luca Daffré, sono passate meno di 3 settimane e già la coppia è ‘scoppiata’, con tanto di critiche pesanti sul web nei confronti dell’ex tronista, considerata da molti poco sincera durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. I due ad oggi dicono di stare in buoni rapporti, ma alcuni indizi su Instagram fanno pensare ad un possbile riavvicinamento.

Ecco gli indizi del possibile riavvicinamento tra Angela e Alessio

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati a poche settimane dalla fine di Uomini e Donne. L’ex tronista è stata duramente criticata sui social per aver preso in giro, a detta di molti, il ragazzo che ha scelto, e c’è chi le ha dato della ‘Sara Affi Fella’, facendo chiaramente riferimento alla sua scarsa sincerità. Ma se Angela e Alessio continuano a spiegare i motivi della loro rottura e confermano di essere rimasti in buoni rapporti, alcuni indizi in queste ultime ore stanno facendo pensare che i due potebbero essere in fase di riavvicinamento: ecco cosa è successo.

Angela ha pubblucato una storia su Instagram con uno stralcio della canzone ‘Casa’ Giordana Angi, che aveva dedicato ad Alessio durante l’esperienza in villa prima della scelta. Stessa cosa ha fatto poco dopo l’ex corteggiatore, che ha pubblicato un video in macchina con il sottofondo dello stesso identico stralcio della canzone. Inoltre Alessio ha messo un ‘like’ a due post su Instagram, il cui contenuto potrebbe chiaramente riferisi alla storia con la tronista: ‘Hai mai pensato a come sarebbe andata se avessimo lottato invece di mollare?’, recita uno di questi. Per ora non ci sono conferme né smentite in merito, non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.

