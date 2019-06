Barbara D’Urso dietro le quinte in pubblicità: spunta un particolare ‘incredibile’ nella foto. Avete capito di cosa si tratta?

Barbara D’Urso è in vacanza? Macché. Anche se è terminato il suo adorato Pomeriggio Cinque, il Grande Fratello è arrivato al capolinea, c’è ancora un programma da condurre. Parliamo di Live Non è la D’Urso. Ultimamente, ci sono anche state diverse polemiche sulla fine della trasmissione che doveva essere protratta e che, invece, poi, è rimasta come deciso in partenza. Il 19 giugno, quindi, nonostante il dispiacere per il suo pubblico, andrà in onda l’ultima puntata del programma. Un programma che ha macinato record su record in termini di share e che incoronato la D’Urso regina di Canale 5. Tra una messa in onda e l’altra, durante la pubblicità, la conduttrice ha voluto ‘giocare’ un po’ con i suoi follower di Instagram mostrandosi così in un selfie. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ha fatto stavolta la nostra ‘Carmelita’.

Barbara D’Urso e il selfie durante la pubblicità a Live Non è la D’Urso

Con un selfie, un semplicissimo selfie, riesce a scatenare reazioni a catena tra i suoi follower che non si perdono nemmeno un post della bella conduttrice di Canale 5. Mai banale, anche quando sta semplicemente scherzando. Barbara D’Urso ha pubblicato una foto/selfie in cui fa notare cosa ha ‘combinato’ la sua stylist inquadrata alle spalle. Le ha fatto indossare un abito scintillante proprio come la cover del suo smartphone.

Come avrà fatto a trovare lo stesso colore? Lo stesso luccichio. La stessa luce, anche. Insomma, un plauso va fatto sicuramente alla donna col vestito rosa inquadrata alle spalle della D’Urso. Con questo scatto, la conduttrice ci anticipa già l’abito con cui la vedremo all’ultima puntata della sua trasmissione. Insomma, qualche ‘anticipazione’ va sempre bene, ma senza esagerare.

Anticipazioni Live Non è la D’Urso | Ultima puntata

Qualche anticipazione non fa mai male. Il pubblico si incuriosisce e si ‘incolla’ al televisore per capire cosa succederà. Ovviamente, però, non bisogna esagerare e questo Barbara lo sa bene. In vista dell’ultima puntata infatti ha svelato ai telespettatori che sarà presente anche Miguel Bosé in trasmissione per parlare dell’ipotetica malattia che hanno raccontato in più salse nell’ultimo periodo. Molto probabilmente, potrebbe esserci anche Pamela Prati. E’ chiaro che non si possano fare previsioni precise sulle sue ospitate in quanto può cambiare tutto da un momento all’altro.

