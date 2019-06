Belen e Cecilia Rodriguez ‘bollenti’ su Instagram: l’ultima loro shooting fa perdere la testa ai loro fan, ma quella la mano lì non sfugge ai loro occhi.

Sono senza alcun dubbio le sorelle più famose, apprezzate, amate e desiderate dal popolo del nostro Paese. Belen e Cecilia Rodriguez, di origine argentine, continuano a riscuotere, giorno dopo giorno, un successo davvero inaudito. Dapprima modelle ed, in seguito, imprenditrici, sono a tutti gli effetti delle vere e proprie celebrità. Il numero dei loro seguaci su Instagram, tra l’altro, ne è prova tangibile. La loro fotogallery sul famoso social network pullula di scatti davvero mozzafiato. Tra cui quello di cui andremo a parlare a breve. Le due sorelle, infatti, ieri sono state impegnate in un nuovo shooting fotografico di coppia. Che, in un batter baleno, si è dimostrato davvero ‘bollente’. Ecco per quale motivo.

Belen e Cecilia Rodriguez ‘bollenti’ su Instagram: spunta quella mano proprio lì

È risaputo ormai da tutti che il rapporto tra i fratelli Rodriguez è davvero speciale. Com’è giusto che sia, ovviamente. Belen, la maggiore tra i 3, è come se fosse per loro una sorta di seconda madre. Soprattutto per Cecilia. L’argentina, infatti, non ha mai nascosto che, giunta in Italia per motivi familiari, ha cercato, sin da subito, di far trasferire anche la sua piccola sorella. Cercando, in tutti i modi, di farle creare un futuro nel nostro Paese. E, dati i numeri, dobbiamo ammettere che ci è riuscita davvero alla grande. Entrambe, quindi, sono molto unite. Tanto che la linea di costumi da bagno Me Fui, è proprio una loro invenzione. Ma non solo. Perché Cecilia e Belen sono davvero richiestissime anche da molti altri brand internazionali. Proprio ieri, infatti, le due argentine sono state impegnate in uno shooting di coppia. Il loro feeling è davvero evidente a tutti. Ma lo dimostra, soprattutto, una particolare posa che la più piccola tra le due assume durante il servizio fotografico. Come dimostrato dalla foto in alto, mentre le due sexy argentine si lasciano fotografare, la mano di Cecilia si posa proprio sul lato B di sua sorella. Insomma, uno shooting davvero ‘bollente’.

