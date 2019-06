Belen Rodriguez stuzzica i fan: alza la gamba, la gonna è troppo corta…

È ormai una delle donne più sexy d’Italia: la nota showgirl tramite il suo profilo Instagram riesce sempre a stupire chi la guarda. Spesso ha regalato ai suoi fan scatti particolarmente hot: l’argentina è al centro del gossip anche per il suo ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. I due, dopo un lungo periodo separati, sono ritornati insieme e presto celebreranno anche un secondo matrimonio, per rinnovare le promesse delle prime nozze. Anche oggi Belen ha stuzzicato i suoi fan con un Instagram Story: ecco cosa ha pubblicato.

Leggi anche:

Belen Rodriguez stuzzica i fan: alza la gamba, la gonna è troppo corta…

Durante un Instagram story Belen Rodriguez ha fatto alzare la temperatura ai suoi fan: sembrerebbe aspettare l’ascensore, la ripresa di fronte lo specchio ha fatto impazzire tutti.

L’argentina è nel suo momento felice: il ritorno di fiamma tra lei e Stefano De Martino non è l’unica parentesi che la rende così allegra. Anche sul piano professionale le cose vanno alla grande: per la conduttrice Mediaset ci saranno importanti novità che potrebbero aprirle nuove porte. Belen Rodriguez potrebbe approdare in Rai: oltre a condurre il Festival di Castrocaro, gira voce di un possibile approdo nel Dopofestival 2020 dell’argentina, insieme al suo fidanzato napoletano, Stefano.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!